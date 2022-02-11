EU realiza primer vuelo no tripulado con helicóptero Black Hawk

En Kentucky, Estados Unidos (EU), se realizó el primer vuelo no tripulado del helicóptero militar estadounidense conocido como Black Hawk.

El Black Hawk, un Sikorsky S-70, es una aeronave de carga utilizada por el ejército, la cual realizó el primer vuelo no tripulado, y voló durante 30 minutos sobre un paisaje urbano simulado, luego su aterrizaje fue perfecto

El video de Fort Campbell muestra a la tripulación preparando el Black Hawk del Ejército de EU para la misión, presionando el interruptor del vehículo pilotado opcionalmente y luego saliendo de la cabina.

|Reuters

Las imágenes muestran a un piloto pulsar el votón que controla el Black Hawk para que comience el vuelo no tripulado. La aeronave sale y se mantiene varios minutos en el aire aun sin tripulación.

Ventajas de los vuelos no tripulados en EU

A los vuelos no tripulados se le conoce como ALIAS (Aircrew Labor In-Cockpit Automation System) y permitirá a los comandantes elegir entre misiones no tripuladas o con personas, dependiendo del riesgo de eventos inesperados durante operaciones.

Actualmente la tecnología ALIAS se utiliza en aviones comerciales y militares de ala fija que podrán realizar vuelos no tripulados, con la esperanza de que reduzca la carga de trabajo de la tripulación y aumente la seguridad.

“Con cargas de trabajo reducidas, los pilotos pueden concentrarse en la gestión de la misión en lugar de la mecánica”, dijo Stuart Young, director del programa ALIAS.

Los creadores de la tecnología indicaron que permitir los vuelos no tripulados tiene como objetivo respaldar la realización de una misión completa desde el despegue hasta el aterrizaje, así como el manejo autónomo que puedan ayudar en eventos de contingencia, como fallas en el sistema del avión.

"ALIAS tiene como objetivo respaldar la ejecución de una misión completa desde el despegue hasta el aterrizaje, incluido el manejo autónomo de eventos de contingencia, como fallas en el sistema de la aeronave".

“Con Alias, el Ejército tendrá mucha más flexibilidad operativa”, agregó Young a medios locales.

