Eugenio Derbez habla sobre el accidente casi mortal de su hijo Vadhir, “vi como se desplomaba en frente de mí”

El famoso actor mexicano Eugenio Derbez presenció la caída en parapente de su hijo Vadhir Derbez, accidente que casi lo deja sin vida. En uno de los descansos que les daban a la famosa familia Derbez, ellos decidieron rentar una casa en lo alto de una montaña en Jamaica.

Vadhir habría tomado un curso de parapente recientemente, por lo cual, el actor tomó la decisión de practicar dicho deporte pues consideraba que el lugar era el indicado para hacerlo.

De pronto, las condiciones del climacambiaron, no eran las ideales para el deporte, pero el hijo del actor ya había despegado.

Derbez menciona que su hijo estuvo a punto de estrellarse contra unos árboles. Le dijo que intentara moverse a un lugar más estable pero Vadhir le dijo “no voy a poder”.

Al tener el clima en contra y no encontrar un lugar dónde aterrizar, le fue imposible a Derbez tomar el control del parapente, provocando así la caída del actor.

“Cuando quiso aterrizar me dijo “hijo, creo que no voy a poder” y le dije vete a algún otro lado pero no intentes hacerlo aquí, me dice “lo voy a intentar” y al estar tratando de intentarlo, no sé que mueve, le llega un aire y de pronto lo veo en frente de mi, se le dobla el paracaídas y lo veo como se desploma en frente de mío”.

Eugenio menciona que no puede describir lo que sintió en ese momento que vió a su hijo caer desde el aire. Dijo que las personas que se encontraban ahí, le ayudaron a buscar a su hijo; la búsqueda duró una hora aproximadamente.

Después de ese tiempo, encontró a Vadhir en unos árboles, afortunadamente vivo. El accidente lo dejó con varios golpes por todos lados y un dedo fracturado.

Posteriormente, Vadhir le comenta a su papá que deberían de ir a un viaje solo ellos dos. Derbez tomándole la palabra, en un momento de juego, es cuando vive el accidente que lo llevó a cirugía de emergencia por fracturas graves.

Al actor le pareció increíble que Vadhir se haya caído de un paracaídas y solo se rompiera un dedo y él se rompió en 17 pedazos jugando realidad virtual.

¿Cómo fue el accidente de Eugenio Derbez?

En el mes de septiembre el famoso productor y actor mexicano Eugenio Derbez sufrió un accidente, dejándolo con varias lesiones y fracturas

Al jugar realidad virtual, Eugenio se cayó por las escaleras y mencionó en un Live de Instagram que mientras caía, escuchaba ramas secas y fue ahí donde dijo “tengo fracturas múltiples”.

De manera inmediata fue trasladado al hospital. Los doctores determinaron que deberían realizar una cirugía de emergencia. El especialista que atendió al actor, le dijo que no podían operar porque su lesión era muy grave, pues tendrían que reconstruir el brazo.

Eugenio tuvo aproximadamente 15 fracturas, de las cuales la recuperación le tomaría entre 6 meses a un año.

En la entrevista realizada por FIA, Derbez mencionó que desde aquel momento le da gran importancia a la rehabilitación. El doctor le decía “tómela dos veces por semana, una hora al día”, él tomaba cuatro veces y dos horas.

Actualmente se encuentra bien, con algunas limitaciones, sin embargo, el actor está mejorando más de lo esperado por sus doctores.