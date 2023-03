Tunden en redes a Eurípides Flores por publicación de Lorenzo Córdova

Las redes sociales son ese acervo que no muere y siempre trae a colación publicaciones que no siempre dejan bien posicionados a sus emisores y este fue el caso de Eurípides Flores, representante suplente de Morena en el Instituto Nacional Electoral (INE), quien el día de ayer emitió una serie de comentarios en contra de Lorenzo Córdova.

“Una democracia en la que el actor principal y fundamental es la gente es el pueblo, no el INE, no Lorenzo Córdova, no Ciro Murayama. (...) Porque esa es la confusión de fondo y tal vez es la confusión más grave que tiene lamafia electoral que está aquí en el INE y en algunos espacios del Tribunal Electoral.

"(...) Es momento de ubicarse consejeras, consejeros, mafia electoral y es momento de cumplir la ley”, mencionó en su participación el Consejo General del 3 de marzo.

Hoy Córdova se desbordó en parcialidad y vulgaridad. A mí los agravios de los bufones y lacayos de quien se siente Rey en el INE, me hacen lo que el viento a Juárez. Al Pueblo me debo y a ellos respondo.



Sí son una mafia electoral, así lo dije y así lo sostengo 👇🏽 pic.twitter.com/ZEkslTth5F — euripides flores (@euripidesf) March 3, 2023

Eurípides Flores respaldó la designación de Lorenzo Córdova como presidente del INE en 2014

Y es que hace algunos años celebró y respaldó la designación de Córdova como presidente del INE; usuarios de Twitter le recordaron que en 2014 opinaba todo lo contrario sobre el servidor público.

“Como ciudadano celebro la designación de Lorenzo Córdova como presidente del INEhombre íntegro y jurista excepcional”, escribió el representante suplente, a lo que de inmediato los internautas le recordaron una publicación de 2014.

Como ciudadano celebro la designación d @lorenzocordovav como presidente del INE hombre íntegro y jurísta excepcional pic.twitter.com/WJLo7ijCRY — euripides flores (@euripidesf) April 3, 2014

Usuarios de Twitter le recordaron al servidor público de Morena sobre esa publicación y dejaron comentarios en contra de su nueva postura.

“Con dinero baila el perro. Hasta se te olvidan tus ideales”, “Se ve que el amor por el hueso hace cambiar las convicciones”, “El bufón y lacayo eres tú y celebro que te hayan puesto en tu lugar”, “Eso es lo malo de que no los dejen pensar, solo repetir. Esas son las consecuencias de lealtad y obediencia ciega o 10% capacidad y 90% lealtad”, “Como se puede confiar en una persona que cambia su forma de pensar” fue alguno de los comentarios por parte de los usuarios.



