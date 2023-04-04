INAI emite recomendaciones para evitar que menores sean víctimas de ciberacoso

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 58.2 por ciento de menores usuarios de Internet, de 12 a 17 años, ha experimentado una situación de ciberacoso, esto debido al tiempo que pasan conectados a Internet y a los datos personales que comparten.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) destacó que en México, hay 88.6 millones de internautas; del total, 10.5 por ciento son menores de entre 6 y 11 años, y 13.6 por ciento, de entre 12 y 17 años, de acuerdo con datos del 18º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México, de la Asociación de Internet MX.

Se estima que niñas y niños de 6 a 11 años se conectan a Internet 3.2 horas diarias en promedio, en tanto, los de 12 a 17, 5.5 horas; justamente, datos del Módulo sobre Ciberacoso 2021 del INEGI, revelan que 58.2 por ciento de la población de este último rango de edad experimentó una situación de ciberacoso.

¿Qué recomienda el INAI para evitar el ciberacoso?

Ante este escenario, y dado que el periodo vacacional amplía la posibilidad de que los menores pasen más tiempo conectados a la red, el INAI emite las siguientes recomendaciones, para evitar el ciberacoso:

Supervisión parental . Involucrarse en la navegación que realizan los menores en las redes sociales con respeto a la privacidad y al interés superior del menor.



. Involucrarse en la navegación que realizan los menores en las redes sociales con respeto a la privacidad y al interés superior del menor. El poder de la red. La información que se publica en internet se propaga velozmente; por ello, es importante establecer configuraciones de privacidad a fin de controlar quien tiene acceso a su información personal.



La información que se publica en internet se propaga velozmente; por ello, es importante establecer configuraciones de privacidad a fin de controlar quien tiene acceso a su información personal. Límites claros. La interacción, a través de redes sociales, debe ser con personas conocidas; evitando aceptar como amigos a desconocidos.



La interacción, a través de redes sociales, debe ser con personas conocidas; evitando aceptar como amigos a desconocidos. Cuidar su privacidad. Fomentar el uso de cuentas privadas en redes sociales. Es importante que no compartan información sensible (imágenes íntimas o comprometedoras, contraseñas, geolocalización, mensajes que pudieran perjudicarles, etcétera).



Fomentar el uso de cuentas privadas en redes sociales. Es importante que no compartan información sensible (imágenes íntimas o comprometedoras, contraseñas, geolocalización, mensajes que pudieran perjudicarles, etcétera). Proteger su dispositivo electrónico. Fijar una contraseña segura o método de desbloqueo de la pantalla, y establecer configuraciones seguras para aumentar la protección de los menores.



Fijar una contraseña segura o método de desbloqueo de la pantalla, y establecer configuraciones seguras para aumentar la protección de los menores. Educación digital. Localizar y analizar recursos existentes como películas, notas informativas, casos reales en los medios de comunicación, que ayuden a orientarles sobre los riesgos que corren en internet, cuando no se toman medidas de seguridad.



Localizar y analizar recursos existentes como películas, notas informativas, casos reales en los medios de comunicación, que ayuden a orientarles sobre los riesgos que corren en internet, cuando no se toman medidas de seguridad. Cambios de conducta. Vigilar cualquier cambio de conducta repentino que no sea común en las y los menores .



Vigilar cualquier cambio de conducta repentino que no sea común en las y los . Consentimiento. Consentir el uso de redes sociales y el acceso a plataformas de internet , de acuerdo con su edad y nivel de madurez.



Consentir el uso de redes sociales y el acceso a plataformas de , de acuerdo con su edad y nivel de madurez. Confianza. Generar espacios que fortalezcan la comunicación entre menores y adultos para facilitar, en su caso, la detección de algún problema.

¿Qué es el ciberacoso?

La UNICEF define como ciberacoso, el acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Por ejemplo:

Difundir mentiras o publicar fotografías o videos vergonzosos de alguien en las redes sociales.

Enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de plataformas de mensajería.

Hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona o a través de cuentas falsas,

