Ex presidente de Honduras será extraditado a EU la próxima semana

Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, será extraditado a Estados Unidos (EU) la próxima semana, informó el ministro de seguridad del país, Ramón Sabillón.

"La extradición se cumplirá la próxima semana, hay que ponerse en contacto con autoridades de EU para la entrega", dijo Sabillón

La Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó a finales de marzo la autorización de un juez para extraditar a EU al ex presidente Juan Orlando Hernández, donde enfrentará cargos por narcotráfico, así como posesión y uso de armas de fuego.

En enero de este año, el ex presidente de Honduras fue detenido en su casa en Tegucigalpa, en cumplimiento a una petición de EU, desde entonces se encuentra en prisión preventiva en una base policial en el país centroamericano.

Las imputaciones contra Juan Orlando Hernández, quien culminó su gestión en enero de este año, están basadas en su mayoría en declaraciones de narcotraficantes durante el juicio contra el hermano del ex mandatario hondureño, realizado en la nación norteamericana.

No obstante, el ex presidente de Honduras niega las acusaciones en su contra, por lo que indicó que estaba dispuesto a colaborar con la justicia para responder sobre los señalamientos erigidos desde Washington.

¿De qué se le acusa al ex presidente de Honduras?

EU colocó al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández , en una lista negra acusándolo de estar involucrado en “corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico”.

El año pasado, un fiscal de Nueva York afirmó que el ex mandatario pactó una alianza con un cártel de Honduras , llamado los Cachiros, y quienes ayudó a introducir miles de kilos de cocaína a EU.

El fiscal añadió que el grupo de narcotraficantes operó un enorme negocio de drogas en EU y Honduras gracias a sus conexiones con la policía, el Ejército y la clase política de Honduras, incluyendo al ex presidente de Honduras y su hermano.

El hermano del mandatario fue condenado a cadena perpetua en una corte de Nueva York, acusado de narcotráfico por la importación de 185 mil kilos de cocaína a EU, entre otros cargos.