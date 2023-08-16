¡Enemigo en casa! Exagente del FBI se declara culpable de lavar dinero para oligarca ruso

El exagente del FBI, Charles McGonigal, de 54 años, se declaró culpable de haber lavado dinero para Oleg Deripaska, un oligarca ruso que ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los documentos revelan que Charles McGonigal estaba al frente de una investigación sobre oligarcas rusos en Nueva York, pero meses después contactó a Deripaska, a quien le ofreció información de primer nivel a cambio de recibir dinero vía empresas fantasma.

Para evitar ser detectados, Deripaska y McGonigal también evitaban nombrar directamente al FBI o a Rusia en todos los correos en los que se comunicaban. El Departamento de Justicia indicó que el exagente del FBI violó su juramento como funcionario y cometió dos delitos: conspirar para incurrir en lavado de dinero y violar la ley de sanciones estadounidense

“Charles McGonigal dio la espalda a su deber de proteger al pueblo estadounidense en favor de su propia codicia al trabajar para un oligarca ruso sancionado... El FBI hará todo lo posible para investigar a las personas que ponen sus propios intereses por encima de la seguridad nacional de los Estados Unidos”, declaró Suzanne Turner, de la División de Contrainteligencia del FBI.

Former Special Agent in Charge of the New York FBI Counterintelligence Division Pleads Guilty to Conspiring to Violate U.S. Sanctions on Russia https://t.co/oVJYOMHa7J — National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) August 15, 2023

Oligarca ruso es sancionado por interferencia electoral

Oleg Deripaska, el oligarca ruso involucrado en el caso de lavado de dinero, fue sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro. En esa ocasión, el empresario fue identificado como uno de los responsables de pagar una campaña de interferencia electoral en los comicios de 2016 en Estados Unidos.

El oligarca ruso también recibió sanciones económicas en 2022 junto a los multimillonarios Roman Abramovich y Andréi Kostin, por la invasión de Rusia en Ucrania. Deripaska, según autoridades estadounidenses, se ha hecho pasar por un alto funcionario del Kremlin para concretar negocios en la industria energética.

"La evasión de sanciones por medios fraudulentos es un delito penal grave. Al declararse culpable hoy, el exfuncionario del FBI Charles McGonigal ha aceptado la responsabilidad por sus acciones", añadió James Smith, el subdirector a cargo del Buró Federal de Investigaciones.

Enfrentaría 5 años de prisión

Los delitos atribuidos a Charles McGonigal tienen penas máximas de hasta cinco años de prisión, pero será el juez quien determine si existe agravante y establezca la sentencia definitiva contra el exagente del FBI que ayudó al oligarca ruso. La audiencia está programada para el próximo 14 de diciembre.