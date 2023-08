¿Qué hacer si no te quedaste en ninguna de tus opciones en Comipems 2023?

Los resultados del examen Comipems 2023 ya están disponibles y con ello más de 240 mil aspirantes pueden sonreír tras obtener un cupo en la escuela que eligieron, pero muchos otros aún no tienen lugar asignado. Por fortuna, en el país existen otras opciones de estudio.

La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior compartió que, en cada una de estas opciones, los estudiantes podrán cursar y acreditar la prepa en escuelas que cuentan con modalidades a distancia, presencial o mixta.

Muchas de estas instituciones ya lanzaron nuevas convocatorias para el próximo ciclo escolar a iniciar el 28 de agosto, pero los aspirantes aún están a tiempo de tomar una de estas opciones e iniciar su registro para el examen correspondiente. Todas ellas cuentan con la validez que emite la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¡Ya puedes consultar los resultados del examen COMIPEMS 2023!



— COMIPEMS (@COMIPEMSOFICIAL) August 18, 2023

Checa estas opciones si no obtuviste lugar en el Comipems 2023

En la lista, difundida por la Comipems, destacan algunas instituciones en el centro del país, específicamente en la Ciudad de México y el Estado de México. Aquí las opciones para que no te quedes sin estudiar en 2023:



Prepa en línea SEP.

Bachillerato en línea de Pilares.

Ciberescuelas de Pilares.

Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) del Colegio de Bachilleres.

Modalidad no escolarizada del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Preparatoria abierta en el Estado de México.

Universidad Digital del Estado de México.

Colegio de Bachilleres.

Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep).

Centros de Estudios de Bachillerato.

Centros de Educación Tecnológica Agropecuaria y Forestal.

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS).

Colegio de Bachilleres del Estado de México.

Telebachillerato Comunitario.

Colegio de estudios científicos y tecnológicos del Estado de México.

¿Te interesa estudiar tu bachillerato, pero no tuviste éxito en el examen de ingreso? No te preocupes, puedes cursarlo con nosotros.



— Prepa en Línea-SEP (@PrepaLineaSEP) August 14, 2023

Estas y otras opciones, así como las convocatorias y fechas importantes del proceso de selección pueden ser consultadas aquí.

¿Por qué no alcancé un lugar en Comipems 2023?

La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior recordó que los aspirantes que existen varias razones por las que no obtuvieron un lugar en Comipems 2023, entre los que destacan el no haber obtenido los aciertos necesarios, no contar con el promedio mínimo, no presentarse al examen, entre otros.

“Al revisar los resultados que se publican en esta Gaceta habrá personas que consideren que hubo errores y, por tanto, asumen que tienen derecho a una opción educativa diferente a la que lograron. Sin embargo, es conveniente que los aspirantes consideren las explicaciones anteriores antes de llegar a una conclusión equivocada”, concluye la Gaceta del Comipems 2023.