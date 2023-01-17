Detienen a excandidato republicano por orquestar tiroteos

Solomon Peña, de 39 años, un excandidato republicano a la Cámara de Representantes en Nuevo México fue detenido y acusado de orquestar tiroteos en casas de cuatro funcionarios electos locales.

El Departamento de Policía de Alburquerque informó que detuvo a Salomon Peña por pagarle a cuatro hombres para disparar contra la casa de dos comisionados del condado y dos legisladores estatales, todos demócratas.

Las autoridades indicaron que también tenían pruebas de que el propio excandidato republicano hizo algunos disparos, después de que perdió su elección para la Cámara de Representantes ante un demócrata que obtuvo más del 73 por ciento de los votos.

El alcalde de Albuquerque, Tim Keller dijo que: “También sé que, fundamentalmente, al final del día, se trataba de un radical de derecha, un negacionista de las elecciones que fue arrestado hoy y alguien que hizo lo peor que se puede imaginar cuando se tiene un desacuerdo político, que es volver eso a la violencia".

El excandidato republicano publicó en Twitter el 15 de noviembre una fotografía donde aparecía vistiendo una sudadera que decía: "Make America Great Again", una bandera de "Trump 2024" y un mensaje de que él, al igual que el expresidente Donald Trump, no estaba concediendo su elección.

This is Trump-supporting politician Solomon Peña (R-NM). He lost his election in 2022 and claimed the vote was “rigged.” He has just been arrested by a SWAT team for orchestrating 4 shootings at homes of Democratic officials.



This is the result of Republican election denialism. pic.twitter.com/7tKRiunoI9 — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) January 17, 2023

Excandidato republicano orquesta tiroteos en Nuevo México

El Albuquerque Journal informó que el 4 de diciembre se dispararon ocho tiros contra la casa de un comisionado del condado y el 11 de diciembre más de 12 balas alcanzaron la casa de otro comisionado.

El 3 de enero, tres balas disparadas contra la casa de un representante estatal atravesaron el dormitorio de su hija de 10 años, informó el periódico.

La policía dijo que más personas serían acusadas de los tiroteos y que algunos sospechosos ya estaban bajo custodia.

“Se descubrió lo que todos temíamos y lo que sospechábamos, que estos tiroteos tenían una motivación política. Y eso ha sido básicamente confirmado por esta investigación. Este individuo fue en realidad un candidato a un cargo contra un miembro demócrata de la Cámara apenas en noviembre. Y así tendrás toda la información disponible sobre él", agregó el alcalde sobre los tiroteos.

