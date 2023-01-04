Exdueña de funeraria vendía partes de cuerpos; la sentencian a 20 años

La exdueña de una funeraria en Colorado, Estados Unidos, fue sentenciada a pasar 20 años en la cárcel por diseccionar 560 cadáveres y vender diferentes partes de los cuerpos sin el permiso de los familiares.

Megan Hess, de 46 años de edad, quien era la dueña de la funeraria Donor Services, se declaró culpable de fraude, al vender partes de cuerpos humanos sin autorización de los familiares.

La sentencia de 20 años es la pena máxima permitida para este delito de acuerdo con la ley de Colorado, Estados Unidos.

La mamá de Hess, Shirley Koch, también fue sentenciada a 15 años de prisión tras declararse culpable del mismo delito. Según sus declaraciones, Koch se dedicaba a cortar los cuerpos.

"Hess y Koch usaron su funeraria en ocasiones para robar cuerpos y partes de cuerpos utilizando formularios de donantes falsificados y fraudulentos", dijo el fiscal Tim Neff en un expediente judicial.

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Las autoridades de Colorado agregaron que "la conducta de Hess y Koch causó un inmenso dolor emocional a las familias y los familiares".

Exdueña de funeraria es detenida por un reportaje de Reuters

El caso federal fue desencadenado por una serie de investigaciones que la agencia de noticias Reuters realizó entre el 2016 y el 2018 sobre la venta de partes del cuerpo en Estados Unidos, una industria prácticamente no regulada.

Reuters contactó a los exempleados de la funeraria, quienes corroboraron que las mujeres realizaban desmembramientos de cuerpos no autorizados.

Unas semanas después de que Reuters publicara la historia, el FBI allanó el negocio.

En su presentación, los fiscales enfatizaron la "naturaleza macabra" del esquema de Hess y lo describieron como uno de los casos de partes del cuerpo más importantes en la historia reciente de Estados Unidos.

