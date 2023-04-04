Gobernadores de la 4T exigen a SCJN revertir freno a Plan B

A través de un desplegado difundido en redes sociales, Morena, gobernadores, gobernadoras y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México urgen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quitarle el freno a la aplicación de las leyes contenidas en el llamado plan B en materia electoral.

En la carta publicada en la cuenta de Twitter del presidente de Morena, Mario Delgado, explican:

"La noche del pasado viernes 24 de marzo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, admitió a trámite una controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) y le otorgó la suspensión contra el “Plan B” de la reforma electoral, el cual tiene como propósito reducir el costo desmesurado de los procesos electorales, reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del INE.

Los gobernadores de la 4T consideran que el freno ordenado por el ministro Javier Laynez está fuera de la ley y es arbitraria, ya que anula una decisión que se tomó en el legislativo.

"Es inconstitucional por donde se le vea; la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales.

Además, violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo".

#Comunicado🔴 La arbitraria decisión del ministro Laynez Potisek de suspender el "Plan B" de la reforma electoral debe ser revertida por el pleno de la @SCJN. La transformación de la vida pública de México está en curso y no podrá ser detenida mediante maniobras tramposas. pic.twitter.com/o7XAFg6eso — Mario Delgado (@mario_delgado) April 4, 2023

Plan B no pone en riesgo los procesos electorales: Gobernadores

En el comunicado, exponen que el plan B no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE, argumentan que el propósito es "garantizar la auténtica democracia, racionar los recursos públicos y acabar con los excesos".

"La arbitraria decisión del ministro Laynez Potisek debe ser revertida por el pleno de la SCJN, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los Poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento".

Agregaron que "la transformación de la vida pública de México está en curso, por lo que no podrá ser detenida "mediante maniobras tramposas y de dudosa legalidad".