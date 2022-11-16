¡Adiós filas! CDMX va por expediente digital para hacer trámites

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), dijo que busca reducir los trámites aún más, incluso busca que al final del año se implemente una especie de expediente digital para cada habitante de la capital.

Durante la Reunión con el Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales, Sheinbaum explicó que desde que entró a la Jefatura de Gobierno se redujeron, por ejemplo, los trámites para abrir un restaurante y busca que se disminuyan aún más.

Argumentó que esto permite no solo aumentar la inversión, sino también disminuye la corrupción, ya que en el sector restaurantero en principio se hacían 54 trámites para abrir un establecimiento y actualmente se realizan 17, pero el objetivo es de seis trámites.

"Hemos disminuido de 2 mil 500 a 700 trámites y vamos a reducir a 500 trámites Creemos que la innovación no solamente está en las entidades privadas, también está en los gobiernos y lo hemos demostrado con la Agencia Digital".

Expediente digital se lanzará en noviembre

La jefa de Gobierno prevé que al finalizar el año cada habitante de la CDMX tenga un expediente digital en el que se almacenarán todos los trámites y servicios que realice.

Este expediente digital, expuso, funcionará con la Llave CDMX, la cual ya tienen más de 61% de los adultos en la capital, y con ellos se disminuirán los trámites, ya que “las personas no viajan de ventanilla en ventanilla, sus documentos viajan digitalmente”.

En este expediente digital se podrán conocer el estatus de trámites y servicios activos, además de podrán consultar y descargar los documentos digitales.

En la exposición se dio a conocer que con el expediente digital, los documentos validados por una autoridad valdrán para todas.

"Se abre un folder con nombre y datos, cualquier trámite adicional en toda tu vida, se pueda hacer tu nombre, contraseña (de la Llave CDMX) y toda la información quede almacenada por ciudadano, que nos ayude a disminuir trámites", dijo.

Sheinbaum dijo que para garantizar la independencia y la seguridad de esta información se creó un sistema de procesamiento de datos que se ubica en Vallejo.