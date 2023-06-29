Experto de la ONU condena deportaciones masivas en Haití

Un experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó las deportaciones masivas de haitianos que huyeron de Haití durante la crisis humanitaria provocada por el aumento de la violencia de bandas fuertemente armadas que controlan amplias zonas del país.

En una declaración tras una visita a la nación caribeña, William O'Neill dijo que algunos métodos utilizados para repatriar a unos 176 mil 777 migrantes el año pasado no cumplen las normas de derechos humanos y violan los pactos bilaterales de migración.

“Insto a las autoridades de la República Dominicana a que respeten sus compromisos en este aspecto”. William O’Neill, experto independiente de la ONU.

William O'Neill pidió a todos los países de la región que pongan fin a las deportaciones masivas, en particular de menores no acompañados. También se mostró especialmente preocupado por los informes sobre el tráfico de órganos y sexual de mujeres y niños migrantes.

Un informe publicado el año pasado por la ONU, reveló que las bandas utilizaban la violencia sexual como arma para controlar a las comunidades a través del miedo.

O'Neill también advirtió sobre la decadencia del sistema judicial y de las condiciones mortales de las abarrotadas celdas de las cárceles, de un incipiente movimiento de justicia parapolicial que lleva a cabo ejecuciones y de la falta de servicios públicos.

O'Neil renovó el llamado, a favor de una "fuerza internacional especializada" que apoye a la policía haitiana, que el primer ministro Ariel Henry lleva solicitando desde octubre, aunque los países se han mostrado escépticos de apoyar a su Gobierno no electo.

También consideró el régimen de sanciones de la ONU "un paso importante" junto a los procesamientos. Jimmy Cherizier, ex policía y líder de la alianza de bandas G9 quien fue sancionado en octubre, sigue siendo el único haitiano penalizado bajo el régimen.

Aumento de violencia extrema en Haití

Al menos 600 personas fueron asesinadas en abril, en un contexto de violencia extrema cada vez mayor en el que intervienen bandas criminales y vigilantes parapoliciales que se toman la justicia por su mano. Ante la falta de capacidad de respuesta del Estado, ONU Derechos Humanos hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que desplieguen una fuerza de apoyo en Haití.

Según el último informe sobre la situación en Haití, al menos 846 personas fueron asesinadas en los tres primeros meses de 2023. A esta cifra hay que sumarle 393 heridos y 395 secuestrados, lo que supone un aumento de la violencia del 28% con respecto al trimestre anterior.

El informe destaca también la aparición de grupos de vigilancia parapolicial, tras los llamamientos de algunas figuras políticas y periodistas para que los ciudadanos formen organizaciones de autodefensa para luchar contra la violencia de las bandas.

Entre otros modus operandi utilizados por las bandas, el informe identifica incidentes de francotiradores que disparan indiscriminadamente a la gente en la calle o disparan contra las casas, y de personas quemadas vivas en el transporte público.

