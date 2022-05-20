VIDEO: Reportan explosión e incendio cerca del aeropuerto de Ginebra

Una explosión y un incendio se registraron este viernes cerca del Aeropuerto Internacional de Ginebra, Suiza, lo que provocó la suspensión de todos los vuelos y aterrizajes.

Ignace Jeannerat, portavoz del Aeropuerto Internacional de Ginebra, indicó que el incendio se desató como consecuencia de la explosión en un centro para solicitantes de asilo que se encuentra en construcción, pero que “está fuera del perímetro del aeropuerto”.

Por el momento todos los vuelos a Ginebra, Suiza, fueron desviados hacia otros aeropuertos de la nación europea.

En un video que circula en redes sociales se puede escuchar una explosión y el edificio de solicitantes de asilo envuelto en llamas, mientras sale una columna de humo negro. Hasta ahora, se desconocen las causas de la explosión y si hay heridos o muertos.

También se vio a los servicios de emergencia tratando de controlar el incendio rociando el edificio con agua.

El Aeropuerto Internacional de Ginebra es uno de los más grandes de Suiza, y se ubica en la frontera con Francia.

Un incendio cerca de la pista paralizó los trabajos del aeropuerto suizo de Ginebra. Se suspenden todos los despegues y aterrizajes de aeronaves.



Se informa que el incendio se desató en el edificio de recepción de solicitantes de asilo. pic.twitter.com/GP054blB8V — Entre Guerras (@entreguerrras) May 20, 2022

Reinician operaciones en aeropuerto de Ginebra tras explosión

Tras la explosión y el incendio registrado en el Aeropuerto Internacional de Ginebra se reanudaron las operaciones, primero los despegues y posteriormente los aterrizajes.

“Tras el incendio ocurrido cerca del aeropuerto de Ginebra, se reanudó el tráfico. Desde las 19:00 horas para despegues y desde las 19:30 horas para aterrizajes”.

Las primeras valoraciones reportaron que la interrupción en el Aeropuerto Internacional de Ginebra, provocó el retraso en 11 vuelos programados, tres vuelos privados desviados y 11 cancelaciones.

