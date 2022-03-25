Hutíes de Yemen causan explosión en Arabia Saudita cerca de la F1

La mañana de este viernes se registró una explosión en la ciudad de Jeddah, Arabia Saudita, donde se encuentran las instalaciones del gigante petrolero Aramco, y en el mismo lugar donde se realiza el Gran Premio de la Fórmula Uno (F1).

Algunos testigos indicaron que desde la pista de la F1 se pudo observar una columna de humo negro elevandose en la ciudad de Jeddah, muy cerca de las instalaciones de la empresa petrolera.

Incluso algunas fotografías captaron la columna de humo negro a espaldas de los vehículos de la F1 que iniciaron este viernes las prácticas del Gran Premio de Arabia Saudita.

Aramco es uno de los principales socios de la F1 y las instalaciones que fueron atacadas se encuentran a 16 kilómetros del circuito donde se lleva a cabo el Gran Premio de Arabia Saudita.

Arden🔥 instalaciones petroleras de Aramco en Arabia Saudita🇸🇦 tras el impacto de un misil balístico de Yemen🇾🇪. pic.twitter.com/8dBQ3A6MR8 — Jaaron García (@JGS_Vzla) March 25, 2022

Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron con misiles y drones en diferentes zonas de Arabia Saudita, siendo los principales objetivos las instalaciones de Aramco y las refinerías Tanura y Rabigh.

Hutíes de Yemen atacan instalaciones petroleras en Arabia Saudita

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, dijo que los hutíes de Yemen atacaron las instalaciones del gigante petrolero de Arabia Saudita en la ciudad portuaria de Jeddah con misiles, mientras que las refinerías de Ras Tanura y Rabigh fueron atacadas con drones.

"En respuesta al asedio injusto en curso sobre nuestro país y nuestro pueblo, y para conmemorar los ocho años de resistencia, las fuerzas armadas de Yemen llevaron a cabo la tercera operación "Romper el asedio", con misiles balísticos y drones”, indicó Sarea.

También advirtió que las fuerzas armadas seguirán realizando ataques a objetivos importantes en Arabia Saudita con el objetivo de romper el cerco.

De acuerdo con medios locales, las defensas aéreas saudíes también interceptaron y destruyeron un cohete balístico lanzado hacia la ciudad portuaria de Jazan, lo que provocó un incendio "limitado" en una planta de distribución de electricidad.

Cabe resaltar que el movimiento Houthi, alineado con Irán, ha luchado contra una coalición liderada por Arabia Saudita durante los últimos siete años.