Explosión en barco petrolero en Bangkok, Tailandia: VIDEO

Una persona murió cuando un barco petrolero explotó esta mañana en Bangkok, Tailandia y nueve tripulantes del barco resultaron heridos. Siete siguen desaparecidos. La explosión en el barco petrolero ocurrió cuando se realizaba una reparación.

La explosión masiva sacudió el muelle

En una actualización posterior a la explosión masiva que sacudió un muelle al suroeste de Bangkok, las autoridades dijeron que una persona a bordo del barco murió en la explosión en Ruammit Dock Yard en la provincia de Samut Songkhram.

Cuatro miembros de la tripulación del barco fueron trasladados a un hospital local para recibir tratamiento, mientras que otros cinco sufrieron heridas leves. Los equipos de rescate buscaban a siete tripulantes desaparecidos del barco petrolero.

Fuentes del Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de la provincia indicaron que se desconocen las causas de la explosión, que ocurrió por la mañana en el barco Smooth Sea mientras estaba siendo sometido a mantenimiento en el puerto.

La explosión lanzó grandes objetos al aire

La enorme explosión estalló en medio del barco petrolero, enviando grandes escombros y, según los informes, hiriendo a dos residentes que vivían cerca.

Equipos de emergencia pudieron controlar el fuego provocado por la explosión en una hora y están investigando el estallido, que dañó varias casas cercanas en el puerto, situado unos 85 kilómetros al suroeste de Bangkok, Tailandia según informa el diario Bangkok Post.

Los bomberos lograron apagar el incendio a bordo del barco, designado Smoothsea 22, que había sido atracado para realizar mantenimiento.

Detonaciones más pequeñas se habían registrado previas a la gran explosión justo después de las 9 A.M.

Alguien que trabajaba en el barco petrolero dijo a los periodistas que unos ocho tripulantes habían ido a combatir un incendio en el compartimiento del motor antes de la explosión. Dijo que los ocho lograron salir de forma segura del barco.

El gobernador de Samut Songkhram, Somnuk Phromkeaw, dijo que aunque las llamas se habían apagado, los bomberos seguían monitoreando la situación.

La oficina provincial ha establecido un centro de operaciones especiales para ayudar a las víctimas en los alrededores, incluidos 30 marineros tailandeses y 50 extranjeros.

