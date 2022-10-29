Explosión de camión cisterna deja 10 muertos y 20 heridos en Bagdad

Al menos diez muertos y 20 heridos dejó la explosión de un camión cisterna que contenía gas líquido en Bagdad, la capital de Irán, informó el Ministerio de Interior del país.

De acuerdo con las autoridades, aún se desconoce si se trató de un accidente o de un atentado, por lo que comenzarán una investigación para determinar lo sucedido.

La explosión ocurrió este sábado en un estacionamiento situado cerca de un campo de futbol en una zona residencial de Bagdad.

De acuerdo con medios locales, primero detonó un artefacto acoplado a un vehículo, ocasionando que el camión cisterna de gas que se encontraba cerca también explotara.

La policía de Bagdad detalló que la mayoría de las víctimas eran aficionados que jugaban al fútbol en el estadio de su barrio.

انفجار صهريج غاز اندفع بعد الانفجار من سايد السيارات الى ملعب و منطقة المقاهي في البنوك بغداد بالاضافة الى تدمير احد المنازل



الانفجار ناتج عن حادث عرضي خلف 15 شهيد كحصيلة اولية

شدة الانفجار خلفت وفيات من الجانب الاخر من الشارع ، عائلة واحدة في البنوك فقدت ٣ اخوة #baghdad pic.twitter.com/TTvNkIzUJV — Ali Al-mayahi (@Mayahi98ali) October 29, 2022

Un comunicado militar dijo que un camión cisterna de gas explotó en un garaje en el este de Bagdad causando varias víctimas y las fuerzas de seguridad están investigando la causa de la explosión, sin dar más detalles.

Explosión por ataques terroristas

Este sábado también se reportaron varias explosiones en la capital de Somalia, debido a una serie de ataques terroristas con coches bomba, indicó el Ministerio de Interior del país.

Las autoridades afirmaron que el grupo islamista Al Shabaab perpetró el ataque terrorista, que, dijeron, tenía como objetivo el Ministerio de Educación de Somalia, una intersección y una escuela.

Doodishe dijo que la policía daría la cifra de muertos y el número de heridos más tarde, aunque se habla de hasta 30 fallecidos luego del ataque terrorista.

La primera explosión afectó al ministerio y la segunda se produjo mientras llegaban las ambulancias y la gente se reunía para ayudar a las víctimas, dijo a Reuters el oficial de policía Nur Farah.

