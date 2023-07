Explosión en casa de Saltillo, quería encender calentador de gas

Vecinos dicen haber escuchado al menos ocho explosiones en el fraccionamiento residencial Jardines de Versalles en el municipio de Saltillo, Coahuila. Elementos de Protección Civil rescataron a un hombre que estaba atrapado entre los escombros tras la explosión.

David Zeus, uno de los testigos narró cómo entre él, dos elementos de la policía estatal y un vecino rescataron a don Gustavo Charvel de 72 años. El herido fue trasladado a una clínica particular para su atención médica, mientras que el lugar fue cerrado en tanto peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de evidencias en criminalística ante esta explosión.

Explosión en casa de Saltillo, rescatan a hombre entre escombros

Se escuchó en distintas partes al norte de la ciudad de Saltillo, Coahuila, se trató de un estallido que sobrevino de acumulamiento de gas en una casa ubicada a la entrada del fraccionamiento residencial Jardines de Versalles.

Un hombre permanecía atrapado entre los escombros tras la explosión, al parecer trataba de encender un calentador de gas.

“Estaba abajo de los escombros, cómo está no sé, dicen que está estable y nada más”, mencionó Belem, guardia del fraccionamiento.

“Durante el trayecto de la unidad mencionaron en una segunda llamada que había una persona lesionada y que se había producido nuevamente una explosión y estaban comentando que había fuego activo y al llegar nuestros elementos iniciaron con labores de reconocimiento y evaluación de la escena y posteriormente iniciar con combate de fuego activo”, informó Alberto Neira, director de Protección Civil.

David Zeus, uno de los testigos nos narró cómo entre él y dos personas más elementos de la policía estatal y un vecino rescataron a don Gustavo Charvel de 72 años quien quedó atrapado entre los escombros.

“Después de ir a esa explosión fueron 8 explosiones más, nosotros no nos quitamos para rescatar al señor a pesar de que nos decían los oficiales que nos quitáramos no, claro es el espíritu de sobrevivencia y no podemos dejar una persona en una situación vulnerable”, detalló David Zeuz, vecino.

El acceso al fraccionamiento residencial fue cerrado luego de que terminó bloqueada una de las entradas vehiculares ante la caída de escombro, asimismo algunas residencias cercanas a la afectada resultaron con ventanales dañados.

El herido fue trasladado a una clínica particular para su atención médica, mientras que el boulevard José Narro Robles, fue cerrado en tanto peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de evidencias en criminalística ante esta explosión.