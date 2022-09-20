VIDEO: Explosión en un edificio de Chicago deja 8 heridos

Al menos ocho heridos, tres de ellos de gravedad, dejó una explosión en un edificio de departamentos en Chicago, Illinois, Estados Unidos, informó el departamento de bomberos de la ciudad.

Las ocho personas fueron trasladadas a hospitales cercanos para ser atendidos, tras la explosión del edificio. El comisionado del Departamento de Bomberos indicó que los heridos presentaron “desde quemaduras hasta lesiones traumáticas”, sin dar más detalles.

En redes sociales circularon videos del edificio donde se originó la explosión en Chicago. En las imágenes se pudo ver el inmueble de ladrillo rojo severamente dañado, especialmente en los pisos superiores.

En los clips se pudieron observar ladrillos esparcidos por el edificio; además, varios autos estacionados también resultaron dañados por la caída de escombros.

🚨 #AlertaADN



Hay fuerte movilización de equipos de emergencia tras la explosión de un edificio por supuesta fuga de gas registrada en Chicago, Illinois.



Se reportan varias personas atrapadas, la policía desaloja a vecinos y piden a la población no acercarse a la zona. pic.twitter.com/Hlb1dcIy1y — adn40 (@adn40) September 20, 2022

¿Qué ocasionó la explosión en el edificio de Chicago?

Por el momento se desconocen las causas que ocasionaron la explosión en el edificio ubicado en West Washington Boulevard y North Central Avenue de Chicago.

"Esta es una explosión confirmada pero se desconoce el origen de la explosión", informó el departamento de bomberos a través de su cuenta de Twitter.

No obstante al lugar acudieron el escuadrón antibombas de la ciudad, así como oficiales de la Oficina Federal de Alcohol, tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

"ATF está en escena para ayudar. Al igual que la unidad de bombas CPD", agregó la cuenta de los bomberos de Chicago.

El departamento de bomberos buscaba personas atrapadas en la estructura derrumbada y al menos 10 ambulancias se encontraban en el lugar de la explosión para ayudar al traslado de los heridos.

Los equipos de rescate indicaron que aparentemente ya habían sacado a todos los habitantes del edificio, sin embargo, desconocían el número exacto de las personas que se encontraban dentro al momento de la explosión.

Alrededor de 135 miembros del personal de de bomberos, operaciones especiales y servicios de emergencia respondieron a la escena tras la explosión en edificio de departamentos de Chicago.

