Explosión deja daños en edificios de la capital de Grecia

Una persona resultó herida y varios edificios sufrieron grandes daños debido a una explosión en Atenas, capital de Grecia, ocurrida a primera hora del miércoles, que provocó un incendio y destrozó las fachadas de las construcciones a lo largo de una importante calle del centro de la ciudad, informaron las autoridades y testigos.

Giorgos Mathiopoulos, jefe de los trabajadores del Centro Nacional de Atención de Emergencias de Grecia, le dijo a Skai TV que tras la explosión, una persona había sufrido quemaduras por lo que fue trasladada a un hospital.

Hasta el momento no estaba clara la causa de la explosión o el incendio, según primeras investigaciones señalan que pudo haber sido provocada por una fuga de gas en un complejo de edificios.

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ATENAS: Explosión masiva daña edificios en la capital griega.



Una explosión y el consiguiente incendio en Atenas el miércoles por la mañana hirió a una persona y causó grandes daños a varios edificios en un radio de 200 metros.



Los pic.twitter.com/P5ZhuV8joq — Leticia Barrios🇮🇨🇪🇦🇺🇲 (@Letidoka) January 26, 2022

Explosión en Atenas daña edificios a 200 metros de distancia

La explosión en la capital de Grecia, rompió ventanas y destrozó las fachadas de edificios y comercios a lo largo de la avenida Syngrou, que une el centro de Atenas con los suburbios del sur.

Los escombros y los cristales rotos cubrieron la calle un día después de que una fuerte tormenta de nieve azotara la ciudad, interrumpiendo el tráfico y dejando varadas a miles de personas.

Christos Chalkias, un taxista en la capital de Grecia, señaló que al momento de la explosión él estaba exactamente enfrente del edificio, que fue muy fuerte y que solo había que mirar a los edificios alrededor para entender la magnitud del estallido. De hecho las ventanillas de su vehículo resultaron agrietadas.

Christos Chalkias, taxista en Atenas:

La explosión nos envió dos carriles hacia la derecha.

Al menos 18 elementos del cuerpo de bomberos utilizaban siete vehículos para luchar contra el incendio en uno de los edificios y estaban muy cerca de controlarlo, según el último reporte de la brigada de incendios de Grecia. "Tenemos un incendio, antes hubo una explosión", señaló un comandante de los bomberos en el lugar de los hechos.

Mientras tanto, la unidad de investigación de delitos trabaja en el lugar de los hechos.