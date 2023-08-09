Explosión en una fábrica de Rusia deja más de 50 heridos

La explosión en una fábrica de óptica electrónica al noroeste de Moscú, Rusia, dejó al menos 56 heridos, informó el gobernador Andrey Vorobyov a través de su canal de Telegram, donde explicó la situación de los lesionados.

“Un total de 56 personas han buscado ayuda médica. Treinta civiles están ahora en el hospital, seis de ellos en cuidados intensivos. Otras 26 personas recibieron tratamiento ambulatorio”, escribió Vorobyov en su canal de Telegram.

En el lugar trabajan 160 rescatistas debido a que se cree que aún hay personas atrapadas entre los escombros, añadió que los cuerpos de emergencia tardarán alrededor de 12 horas para quitar todos los escombros.

De acuerdo con la agencia de noticias rusa, TASS, las casas de más de 100 vecinos resultaron afectadas por la explosión, muchas de ellas se quedaron sin ventanas, al menos 38 edificios fueron dañados. Cuatro personas reportaron daños a sus autos.

“Varias instalaciones civiles también resultaron dañadas. Definitivamente ayudaremos a todas las personas. eliminará las consecuencias de la explosión lo antes posible, he dado tales instrucciones”, agregó el gobernador

¿Cómo ocurrió la explosión en una fábrica de Moscú?

Los servicios de emergencia dijeron que la explosión aparentemente ocurrió en un almacén que fue alquilado por una empresa de pirotecnia, por lo que en el lugar había de estos materiales, informó la agencia estatal de noticias TASS.

En redes sociales circularon varios videos de la explosión en una fábrica rusa; en las imágenes se podía apreciar una enorme columna de humo y edificios de gran altura con las ventanas reventadas.

La planta óptica y mecánica de Zagorsk, de Sergiev Posad, producía equipos ópticos para aplicaciones industriales y sanitarias, así como para las fuerzas de seguridad rusas.

En un principio se habló que la explosión pudo ser causada por un dron, sin embargo, más adelante se desmintió dicha teoría.

“Estamos dentro de la planta óptica y mecánica, pero esta planta durante mucho tiempo no ha tenido nada que ver ni con la óptica ni con la mecánica. Aquí se produce principalmente pirotecnia”, aclaró Vorobyev para desmentir que se haya tratado de un ataque.

Con información de agencias