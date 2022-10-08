Al menos 10 muertos deja explosión en gasolinería de Irlanda

Al menos diez personas murieron por una explosión en una gasolinería en el condado de Donegal, en Irlanda. Entre las víctimas hay un adolescente y una niña, informó la policía local.

Las autoridades de Irlanda indicaron que no se esperan más muertos por el “trágico accidente” que ocurrió la tarde del viernes (hora local) en la gasolinería Applegreen, en las afueras del pueblo de Creeslough.

La policía indicó que además de las 10 víctimas fatales, otras ocho personas resultaron lesionadas, quienes fueron llevadas a hospitales cercanos, una de ellas fue trasladada en helicóptero a Dublín debido a la gravedad de sus quemaduras.

🇮🇪IRLANDA | 3 muertos dejó una explosión en una gasolinera de la localidad de #Creeslough, en el Condado de Donegal. #RochexRB27 pic.twitter.com/cPHBvZ1e5k — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) October 8, 2022

Las imágenes de la explosión mostraron un bloque de departamentos de dos pisos, que se ubicaba sobre la gasolinería, quedó paredes y el techo parcialmente derrumbado, con escombros esparcidos por el patio delantero, donde se encontraban varios autos estacionados.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, dijo que el incidente fue una tragedia indescriptible para una pequeña comunidad de unos pocos cientos de personas.

Las autoridades dijeron que se desconocen las causas que provocaron la explosión en la gasolinería, pero ya comenzaron las investigaciones.

Explosión en gasolinera de Irlanda conmueve a los residentes

Varios residentes en Irlanda dijeron sentirse tristes por la tragedia. Los lugareños se reunieron en la iglesia de San Miguel en Creeslough, condado de Donegal, donde el sacerdote local se paró afuera para hablar con la gente.

El presidente del club deportivo local, la Asociación Atlética Gaélica de St Michael, Liam McElhinney, dijo que el atestado servicio de la iglesia mostró que la comunidad unida se ha "agrupado alrededor" de aquellos que han sufrido duelo.

