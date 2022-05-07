Al menos 26 muertos, entre ellos un menor de edad, y 64 heridos que están hospitalizados, 14 menores, dejó la explosión en el Hotel Saratoga, en el centro de La Habana Vieja Cuba. El estallido dejó varios pisos del famoso edificio completamente destruidos.

Tras la explosión, una ola de pánico se apoderó de los ciudadanos, quienes corrían para ponerse a salvo, mientras otros gritaban y unos más solo miraban atónitos lo sucedido.

Poco después llegó la policía para acordonar el lugar y algunos edificios cercanos al Hotel Saratoga, como el Capitolio, sede del parlamento cubano y que se encuentra frente al edificio derrumbado.

De inmediato iniciaron los esfuerzos de búsqueda y rescate, que en un principio no estaba claro si más víctimas permanecían atrapadas bajo los escombros ya que el hotel llevaba dos años sin operar, sin embargo, lograron rescatar a 30 personas.

En una entrevista televisiva, Enrique Calzadilla, representante de la empresa militar que opera varios hoteles del país, dijo que el hotel de 96 habitaciones iba a reabrir en los próximos días y que los trabajadores estaban haciendo los preparativos finales en el Hotel Saratoga.

Explosión fue causada por una fuga de gas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que la explosión en el Hotel Saratoga no fue provocada por una bomba sino por una fuga de gas, añadió que las investigaciones determinarán si se trató de un accidente o de negligencia.

“En ningún caso ha sido una bomba, ni un atentado como ya salieron en medios internacionales que de manera muy perversa han salido a tergiversar. Es sólo un accidente muy desafortunado", aseguró el mandatario de Cuba a medios locales.

Compatriotas y amigos de todo el mundo. #LaHabana está conmocionada hoy tras la accidental explosión de un depósito de gas en el #HotelSaratoga, que hizo colapsar gran parte de la instalación. pic.twitter.com/Po76NXPocB — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 6, 2022

Calzadilla también reiteró que una fuga de gas era la posible causa de la explosión en el Hotel Saratoga. "Allí estaba un grupo de trabajadores (...) reparando y haciendo todos los trabajos para abrir la instalación y en la mañana estaban reabasteciendo el gas, parece que algún accidente provocó la explosión".

El hotel, de estilo neoclásico, fue remodelado por una empresa británica tras la caída de la Unión Soviética y durante muchos años fue considerado el lugar al que acudían los representantes de los gobiernos y las celebridades, principalmente de Estados Unidos.

