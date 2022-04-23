Explosión en Nigeria de depósito ilegal de petróleo deja 100 muertos

Al menos 100 muertos dejó la explosión de un depósito ilegal de refinado de petróleo en el estado de Ríos, en Nigeria, informó el gobierno local mediante un comunicado.

Goodluck Opiah, el comisionado estatal de recursos petrolíferos, detalló que la explosión del depósito ocurrió durante la madrugada del sábado y dejó a más de 100 personas calcinadas e irreconocibles en el lugar.

"El incendio se produjo en un depósito ilegal y afectó a más de 100 personas que quedaron calcinadas hasta quedar irreconocibles", declaró.

Algunos medios locales también informaron sobre 150 heridos por quemaduras tras la explosión, algunos de gravedad, por lo que la cifra de muertos podría aumentar en las próximas horas.

#ÚLTIMAHORA



Al menos 100 muertos después de una #explosión en un depósito ilegal de refinación de #petróleo en el estado de Rios de #Nigeria. pic.twitter.com/9aP92QTxEW — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) April 23, 2022

Opiah pidió a las personas reflexionar sobre la explosión generada por un depósito ilegal de petróleo y añadió que deben dejar de hacer actos ilegales que ponen en riesgo la vida de miles de ciudadanos.

“Mira a tu alrededor, encontrarás humo proveniente de este acto ilegal. Si esto no es suficiente para que cualquier persona se detenga, creo que la comunidad se dirige hacia lo que no puedo describir".

Añadió que estas prácticas ilegales también representan un sabotaje para las personas de la comunidad ya que dañan el agua y la tierra en Nigeria.

“Deseo hacer un llamado a nuestros jóvenes para que desistan de estar disponibles para este acto ilegal. Este es un negocio suicida en el que se metieron”.

Pobreza aumenta depósitos ilegales de petróleo en Nigeria

El desempleo y la pobreza en Nigeria convirtió el refinado ilegal de crudo en un negocio atractivo, pero con consecuencias mortales. El crudo se extrae de un laberinto de oleoductos propiedad de grandes compañías petroleras y se refina en productos en tanques improvisados.

El peligroso proceso ha provocado muchos accidentes mortales y ha contaminado una región asolada por los vertidos de crudo en tierras de cultivo, arroyos y lagunas.

“Esta calamidad, el acto ha destruido la vida acuática de la comunidad. Antes nuestro pueblo eran predominantemente agricultores y pescadores". dijo Opiah.

