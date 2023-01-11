Se reporta la explosión de planta química en Chicago

Equipos de emergencia respondieron la mañana de este miércoles al reporte de una explosión en una planta química que provocó un gran incendio, en el condado de LaSalle, Illinois, Chicago, Estados Unidos.

En algunos videos compartidos en redes sociales se pudieron apreciar enormes columnas de huno negro saliendo de la planta química que explotó. Los bomberos y equipos de emergencia trabajan para atender el incidente.

De acuerdo con las autoridades de LaSalle, el fuego derrumbó partes de la planta química pero no se reportaron heridos.

Más tarde el alcalde del condado, Jeff Grove, dijo a través de su cuenta en Facebook que el fuego ya estaba bajo control en la planta química de Chicago.

🚨VIDEO: Fire at a chemical plant southwest of Chicago in La Salle, Illinoispic.twitter.com/yr0LQI1Foo — Breaking News (@NewsJunkieBreak) January 11, 2023

Alertan por sustancia tóxica tras explosión en planta química de Chicago

WLS, afiliada de ABC, citó al departamento de policía local diciendo que se ha liberado un oxidante, que parece de color verde, y se le pidió que evitara entrar en contacto con la sustancia.

Los oficiales adviertieron a la comunidad cercana que no tocaran la sustancia.

“No sabemos qué va a pasar con el agua, el suelo, el aire ahora”, dijo una residente identificada como Veronica Borzumato. “Entonces, es como, quién sabe lo que vendrá. Ahora es como un juego de espera”.

Según el sitio web de la empresa, "Carus Chemical" produce productos químicos para tratar el agua potable.

La EPA de Illinois dijo que están monitoreando la situación y responderán al sitio.

