Una supuesta explosión subterránea de gas abrió caminos y volcó vehículos en Johannesburgo, el corazón de la ciudad más grande de Sudáfrica, matando a un hombre e hiriendo al menos a 48 personas, dijeron el jueves las autoridades y los servicios de emergencia.

Los bomberos encontraron el cuerpo del hombre encontrado debajo de un vehículo.

La causa de la explosión, que ocurrió durante la hora pico de la tarde del miércoles en el centro de Johannesburgo, aún no está clara.

Empresa gasera se desmarca de la explosión

Los servicios de emergencia inicialmente culparon a las tuberías de gas subterráneas por la explosión, pero la compañía de gas privatizada de la ciudad, Egoli Gas, dijo que era "poco probable" que este fuera el caso, ya que los clientes aún recibían sus suministros sin interrupciones.

El cuerpo de la víctima fue encontrado durante una búsqueda nocturna en el área de la explosión, dijo en Twitter el portavoz de los Servicios de Manejo de Emergencias de Johannesburgo, Robert Mulaudzi.

Aún no se determina la causa de la explosión

Se estaba llevando a cabo una investigación ya que las autoridades de la ciudad trajeron especialistas para determinar si había otras tuberías o cables subterráneos en el área y si había una amenaza de otra explosión o fuga de gas.

Los testigos informaron olores químicos y vapores que se escapaban después de la poderosa explosión, que volcó vehículos, incluidos taxis minibús.

"Todavía estamos buscando la fuente", dijo Panyaza Lesufi, el primer ministro de la provincia de Gauteng, donde se encuentra Johannesburgo.



Heridos permanecen en hospitales

Lesufi dijo que 12 personas permanecían en varios hospitales de Johannesburgo para recibir tratamiento médico. Las otras 36 personas que resultaron heridas fueron dadas de alta, dijo.

Algunas personas fueron evacuadas del área el miércoles por la noche por temor a una segunda explosión o que los edificios de varios pisos en una sección del centro de la ciudad puedan colapsar. Lesufi dijo que el daño fue "extenso".

😨¡No, no es una película! Así quedaron las calles en Johannesburgo tras una explosión masiva en una línea de gas😱 pic.twitter.com/sODhoezouj — adn40 (@adn40) July 19, 2023

Sin embargo, la gente regresó a la concurrida zona del distrito comercial central de Johannesburgo el jueves por la mañana, ya sea para regresar a sus hogares o para ir a trabajar.

La explosión ocurrió en una transitada avenida

La explosión ocurrió en una amplia avenida de cuatro carriles utilizada como arteria de transporte de minibuses, bordeada por edificios de gran altura que albergan apartamentos y tiendas a pie de calle.

Las autoridades estimaron que un área que abarcaba cinco cuadras de la ciudad resultó dañada y al menos seis carreteras resultaron afectadas. Al menos 34 vehículos resultaron dañados, algunos volcados de lado o sobre otros vehículos. Otros habían caído en grietas abiertas que aparecían en medio de las carreteras cuando el daño se parecía a una escena de una película apocalíptica.

Declaraciones de testigos presenciales

La mayoría de los vehículos dañados eran taxis minibús, uno de los métodos de transporte más populares de Sudáfrica. Testigos dijeron que algunas personas estaban sentadas en los minibuses cuando la explosión los arrojó por los aires.

Un testigo dijo a la televisora local eNCA que estaba en su automóvil cuando escuchó "un gran sonido. Lo siguiente, estaba en el aire y mi auto estaba volcando", dijo. Dijo que estaba conmocionado pero ileso.

En los momentos inmediatamente posteriores a la explosión, se vio a personas corriendo mientras salía humo de una grieta en la carretera.

Los equipos de emergencia registraron algunos de los vehículos destrozados y volcados y edificios cercanos hasta altas horas de la noche, y descubrieron a los fallecidos a medida que el número de heridos aumentó de las nueve personas reportadas inicialmente el miércoles.

