VIDEO: Dos pipas explotan en estacionamiento de tráileres en Tamaulipas

En la mañana de este 4 de octubre, se registró la explosión de dos pipas cargadas con producto inflamable en un estacionamiento de tráileres en Matamoros, Tamaulipas; en videos compartidos en redes sociales, se puede observar una enorme nube de humo.

Después de algunas horas de haberse registrado la explosión de las dos pipas, las autoridades no han confirmado qué fue lo que ocasionó este suceso, tampoco si existe alguna investigación al respecto; sin embargo, se informó que no se registraron personas heridas.

#VIDEO | Dos pipas cargadas con producto inflamable explotan en estacionamiento de tráileres en #Tamaulipas.



No se han registrado personas heridas; el #incendio ya fue controlado pero equipos de emergencia siguen en la zona.https://t.co/lTLbFNcdi6 pic.twitter.com/voSMRLzeYN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2023

Tras el reporte de la explosión de los pipas, autoridades desalojaron las viviendas cercanas a la zonas, así como a estudiantes, profesores y personal de una escuela cercana.

Se reporta que el incendio ya ha sido controlado; sin embargo, bomberos y elementos de Protección Civil continúan trabajando en la zona.

Elementos de emergencia controlaron el incendio y desalojaron a personas afectadas

A través de redes sociales, la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas compartió que el incendio provocado por la explosión fue contralado; registrando una columna dense de humo que se elevó varios metros y pudo ser vista desde algunos lugares de Matamoros.

A pesar de que la explosión no causo daños graves en la zona, elementos de Protección Civil de Tamaulipas informaron la evacuación de algunas personas, esto para poder atender mejor la emergencia; tampoco se reportaron personas heridas.