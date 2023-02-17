Expolicías se declaran inocentes por la muerte de Tyre Nichols

Los cinco expolicías de Memphis acusados por la muerte de Tyre Nichols se declararon inocentes de asesinato en segundo grado este viernes en la corte, donde estuvieron presentes los papás del joven que fue golpeado brutalmente hasta la muerte.

Los acusados, que se encuentran en libertad bajo fianza, presentaron sus declaraciones durante una audiencia de lectura de cargos en el Tribunal Penal del condado de Shelby.

Los cinco oficiales identificados como Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmit Martin, Desmond Mills Jr. y Justin Smith, fueron despedidos de la fuerza policial y la unidad especial de la que eran miembros fue disuelta.

⚠️IMÁGENES DELICADAS⚠️



Asi fue la brutal golpiza que recibió Tyre Nichols a manos de la #policía el 7 de enero.



El joven de 29 años había sido detenido por presunta conducción imprudente y recibió varias descargas mientras estaba en el sueño.



Tyre murió tres días después... pic.twitter.com/vOc53zJpJr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 28, 2023

Los policías destituidos son acusados de homicidio en segundo grado con agravantes, secuestro, mala conducta y opresión oficial, debido a la golpiza que le dieron a Tyre Nichols, quien murió tres días después.

El juez del condado de Shelby, James Jones, fijó la fecha del 1 de mayo para la próxima audiencia en el caso contra los oficiales, quienes enfrentan una pena máxima de 60 años de prisión si son declarados culpables del cargo de asesinato.

¿Qué le pasó a Tyre Nichols?

Tyre Nichols, un joven afroamericano, fue golpeado por cinco expolicías durante su detención en Memphis; tres días después perdió la vida debido a las heridas provocadas por la golpiza. Su muerte provocó indignación por la violencia policial en Estados Unidos.

Las autoridades de Memphis dieron a conocer los videos de las cámaras corporales de los uniformados involucrados en la muerte del joven.

En las imágenes se pudo apreciar a los cinco expolicías golpeando y pateando brutalmente a Nichols, después de haberle rociado gas pimienta y dispararle descargas eléctricas con una pistola paralizante.

Una ambulancia llegó media hora después, y el joven fue trasladado a un hospital donde estuvo inconsciente durante tres días hasta que murió debido a los golpes que recibió.

El caso renovó una conversación nacional sobre las relaciones raciales y la brutalidad policial en Estados Unidos, especialmente para las personas afroamericanas.

