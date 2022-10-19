Exposición de arte en Madrid pone en relieve al cáncer de mama

En Madrid, capital de España, una exposición de arte está causando gran revuelo debido a que pretende poner de relieve al cáncer de mama, además de a las cicatrices físicas y psicológicas que dejan las mastectomías.

"De la piel al lienzo: otra mirada al cáncer de mama", es una exposición del Museo Nacional de Arte Thyssen-Bornemisza y en ellas se presentas copias digitales de grandes obras como las de Francisco de Goya, Peter Paul Reubens y Hans Baldung Grien, solo que estas fueron "alteradas" para hacer parecer que los desnudos han sido sometidos a mastectomías.

Juan Alberto García de Cubas, presidente de la Fundación Cultura en Vena, que es la organizadora de la exposición, señala que con esta intervención se tratará de "cambiar nuestra percepción de los procesos vinculados a la enfermedad con el potencial que tienen las artes para coadyuvar en el tratamiento" del cáncer de mama.

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sorprende con 3 réplicas en el @MuseoThyssen

de Madrid en donde se representan mujeres y un hombre mastectomizados.

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Obras de arte "salen" de museos para experimentar intervención médica

Como parte de esta "disruptiva" exposición, la Fundación Cultura en Vena, también filmó un vídeo de "La Maja Desnuda" de Goya mientras es trasladada a un hospital a bordo de una ambulancia y en donde el cuadro se somete a una "cirugía" mientras un equipo de artistas le pinta una cicatriz sobre el pecho izquierdo. Instantes después, la obra de arte se traslada en ambulancia al museo y se coloca en una de sus paredes.

Gema Salas, una arquitecta de 44 años que se sometió a una mastectomía para combatir al cáncer de mama, señala que la exposición "De la piel al lienzo: otra mirada al cáncer de mama", tuvo un profundo efecto en ella. Salas agrega que es habitual que las mujeres que se someten a una mastectomía necesiten aprender a quererse a sí mismas y a su cuerpo de nuevo.

Salas agrega que: "Tener una cicatriz no significa que seas menos mujer... Para mí el cuadro representa cómo después del tratamiento, cuando te sientes un poco perdida, es como renacer como mujer".