Se abre posibilidad de que expresidente colombiano Uribe enfrente juicio por soborno y fraude

El expresidente colombiano Álvaro Uribe podría enfrentar un juicio por supuesto fraude procesal y manipulación de testigos. Esto luego de la decisión de una juez que rechazó el martes 23 de mayo una solicitud de la Fiscalía General para archivar una investigación contra el controvertido líder político.

La decisión de la juez mantiene un largo proceso judicial profundamente polarizado en el que los partidarios del político alegan una persecución y sus detractores un proceso justo.

"Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe", dijo la juez Laura Barrera, del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá.

La decisión de la juez puede ser apelada por la Fiscalía General ante el Tribunal Superior de Bogotá, una instancia superior en el sistema judicial de Colombia que podría confirmar el fallo o revocarlo; también probablemente será cuestionada por los seguidores de Uribe, pero aplaudida por sus críticos que alegaron menos rigurosidad en la investigación por parte de la Fiscalía.

El caso desató en 2020 una controversia política y jurídica en Colombia y podría terminar con una pena de prisión de hasta 12 años para el político.

#Atencion, #Extra este #FelizMartes es Confirmado que Álvaro Uribe @AlvaroUribeVel es el primer expresidente de la historia de CO q será llamado a juicio. La juez Laura Barrera negó la preclusión a su proceso solicitada por su defensa y el corrupto Fiscal Francisco Barbosa.… pic.twitter.com/0oDj3XMhrg — Harol Martinez Nieto (@HarolNieto) May 23, 2023

¿Por qué Uribe podría enfrentar un juicio?

En agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó el arresto domiciliario de Álvaro Uribe, el primer presidente de la historia del país en tener que cumplir dicha sanción. Uribe era acusado por fraude procesal y soborno, y permaneció dos meses bajo arresto en el 2020 en su finca cerca de la ciudad de Montería, la capital del departamento de Córdoba.

El exmandatario colombiano, mentor político del expresidente, Iván Duque, recuperó la libertad en octubre de 2020 por orden de una jueza después de que renunció al Senado y que la Corte Suprema de Justicia trasladó el proceso a la Fiscalía General por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista.

Uribe dijo que su renuncia al Senado de Colombia era para facilitar el traslado del proceso a la Fiscalía con el argumento de que la corte no le ofrecía garantías después de que violó el debido proceso, pero sus críticos aseguraron que se trató de una estratagema para llevar el caso en un órgano legal potencialmente menos riguroso y dirigido por una persona cercana al expresidente Iván Duque.

Antes de su reuncia, Uribe era investigado por un tribunal centrado en asuntos que involucran a legisladores luego de que el senador izquierdista Iván Cepeda recopiló información sobre el expresidente colombiano que lo vinculaban con grupos paramilitares y narcotraficantes en Colombia. El mismo tribunal aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.