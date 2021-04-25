Ex presidente de Perú da positivo a Covid-19, pese a estar vacunado

El ex presidente de Perú, Martín Vizcarra, y su esposa, Maribel Díaz Cabello, dieron positivo a la prueba de Covid-19 a seis meses de haber sido vacunados con la dosis del laboratorio chino Sinopharm.

Su contagio coincide con la segunda ola de la pandemia impulsada por una variante del coronavirus originada en Brasil.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente informó que a pesar de los cuidados su esposa y él se contagiaron pero ya están tomando las medidas de aislamiento necesarias.

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"Pese a los cuidados necesarios para evitar llevar el virus a casa, mi esposa y yo hemos dado positivo al covid y somos sintomáticos. Mi familia está tomando las medidas de aislamiento necesarias. No bajemos la guardia", escribió el ex mandatario en Twitter.

Pese a los cuidados necesarios para evitar llevar el virus a casa, mi esposa y yo hemos dado positivo al COVID y somos sintomáticos. Mi familia está tomando las medidas de aislamiento necesarias. No bajemos la guardia. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) April 25, 2021

Vizcarra, quien fue destituido de su cargo como Presidente por determinación del Congreso de Perú por incapacidad moral, se había vacunado junto con su mujer, en medio del escándalo denominado por la prensa de ese país como 'Vacunas VIP' o 'Vacunagate', donde un grupo de altos funcionarios recibieron de forma discreta su dosis.

Vizcarra, de 58 años, fue criticado por no usar cubrebocas ni respetar el distanciamiento social durante su campaña electoral de cara a la elección parlamentaria del pasado 11 de abril.

El contagio ocurrió a la semana de que el Congreso lo inhabilitara para ocupar el escaño que ganó, por vacunarse de manera irregular en octubre, un mes antes de ser destituido por un presunto caso de corrupción.

Vizcarra admitió que recibió dos dosis de la vacuna de Sinopharm antes de que ésta fuera aprobada en diciembre por las autoridades sanitarias locales, pero niega haberlo hecho de forma irregular.

El escándalo explotó en febrero e involucró a 487 personas, funcionarios en su mayoría, incluyendo a dos ministras del actual gobierno interino de Francisco Sagasti.

Este contagio podría reavivar los cuestionamientos en Perú sobre la eficacia de las vacunas de Sinopharm compradas por Lima.

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