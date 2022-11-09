Expresidentes de Panamá irán a juicio por caso Odebrecht

Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, expresidentes de Panamá, irán a juicio acusados de lavado de dinero por el escándalo de pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

La Fiscalía General de Panamá informó mediante su cuenta de Twitter que la justicia llevó a 36 personas a juicio por el caso Odebrecht, entre ellos a dos expresidente, seis ministros y dos hijos de exmandatarios panameños.

Además de Ricardo Martinelli, quien gobernó entre 2009 y 2004, también fueron acusados sus dos hijos Alberto y Luis Enrique Martinelli, quienes fueron sentenciados a tres años de cárcel por acusaciones de lavado de dinero en pagos de sobornos de Odebrecht. Mientras que Varela, quien gobernó Panamá de 2015 a 2019, también enfrentará un juicio.

Los expresidentes Varela y Martinelli tienen desde mediados del 2020 una prohibición judicial para salir de Panamá, en tanto se realizaban investigaciones en su contra.

Ministerio Público logra se abra causa criminal en contra de 35 personas por blanqueo de capitales en caso Odebrecht.

Lea la nota completa aquí⤵️https://t.co/49m4zl30BJ — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) November 9, 2022

A Varela se le investigaba por supuestamente haber aceptado donaciones de Odebrecht a través de su partido político, mientras que Martinelli era indagado por presunto desvió de fondos públicos en la compra de un medio de comunicación mientras gobernaba, como parte del llamado caso "New Business". En el último año se le vinculó al caso Odebrecht.

Ambos han negado haber cometido algún delito y Martinelli, quien ha manifestado su intención de contender por la presidencia nuevamente en 2024, señaló en su momento que las acusaciones eran una "persecución política".

¿Qué es el caso Odebrecht?

El escándalo del caso Odebrecht comenzó a finales de 2016, cuando la empresa constructora de origen brasileño se declaró culpable en una corte de Estados Unidos de haber pagado sobornos a funcionarios de al menos 12 países, entre ellos México, Brasil, Colombia y Panamá, entre otros.

Los sobornos que la empresa Odebrecht pagaba a altos funcionarios de varios países era para que ejecutaran contratos millonarios a favor de la empresa brasileña.

