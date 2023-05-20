“Se acabó la pesadilla": dijo Silvio Berlusconi tras salir del hospital

El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi sonrió desde un vehículo al abandonar el viernes 19 de mayo el hospital San Raffaele de Milán, y poder regresar a casa tras seis semanas de tratamiento por una infección pulmonar vinculada a una leucemia crónica.

Berlusconi, de 86 años, fue trasladado de urgencia al hospital el 5 de abril y permaneció en cuidados intensivos durante más de 10 días, lo que desató especulaciones sobre la posibilidad de que su vida corriera peligro y atrajo a un gran número de familiares y amigos a su cabecera.

"Fue un período angustioso y difícil, pero después de la oscuridad, volví a ganar", dijo el empresario convertido en político en un comunicado en el que expresó "un gran alivio" y agradeció a los simpatizantes. "Se acabó la pesadilla", añadió.

Poco después de las 13:00 hora local, los medios de comunicación italianos mostraron imágenes de Berlusconi saliendo del hospital en una limusina oscura, sonriendo y saludando a los periodistas que esperaban a la puerta del hospital.

Tras su hospitalización, los médicos dijeron que Berlusconi padecía una leucemia mielomonocítica crónica (LMC). No precisaron cuándo se le detectó el cáncer, limitándose a decir que no era agudo.

Questa è l'unica immagine che c'è di Berlusconi che esce dall'ospedale. Nei video condivisi dai media mainstream non si vede nulla. Solo il corteo di auto che esce dal San Raffaele. Berlusconi sarebbe stato in grado di fare video di 21 minuti..1/2 pic.twitter.com/iQ6ofr5tXI — Cesare Sacchetti (@CesareSacchetti) May 19, 2023

Políticos felicitan a Berlusconi por su alta

Sus aliados políticos acogieron con satisfacción su alta del hospital. "Te esperamos en el campo para librar juntos muchas batallas", escribió en Twitter la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en cuya coalición figura el partido de Berlusconi, Forza Italia.

"Todos nos alegramos de que esté de vuelta en casa, ¡bienvenido presidente!", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, el miembro más veterano de Forza Italia en un Gobierno en el que Berlusconi no tiene un papel directo.

Berlusconi fue primer ministro en 1994-1995, 2001-2006 y 2008-2011. Su salud se ha deteriorado notablemente en los últimos años, con una operación a corazón abierto en 2016 y numerosos ingresos hospitalarios desde que contrajo el COVID-19 hace tres años.

Durante su última hospitalización, Berlusconi se mantuvo políticamente activo y este mes apareció en dos mensajes de video en los que parecía frágil pero insistía en que estaba listo para volver al trabajo.

No hay un heredero designado para reemplazarlo al frente de Forza Italia, y no está nada claro si el partido puede mantenerse unido sin su liderazgo.