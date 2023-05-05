Autoridades de Perú detuvieron a dos turistas europeos por intentar tomarse una fotografía desnudos en Machu Picchu, violando el reglamento de visita del sitio arqueológico peruano.

El personal de vigilancia del lugar encontró a uno de los hombres desnudo, mientras su acompañante le tomaba una foto cerca del área conocida como la Casa del Guardián, motivo por el cual los dos turistas fueron puestos a disposición de la Policía Nacional.

Los oficiales indicaron que los turistas, uno de origen suizo y otro francés, fueron arrestados por presunta comisión del delito contra la libertad y ofensas al pudor público, así como publicaciones obscenas. Los uniformados eliminaron las fotografías que los europeos habían tomado desnudos en Machu Picchu.

#7maravillasdelmundo

¡La maravilla del mundo se respeta!🎖️



Un sujeto extranjero quien se desnudó para luego tomarse fotografías en los restos arqueológicos de #Machupicchu en Cusco, fue intervenido por personal de Turismo PNP. #PolicíasEnAcción #Cusco pic.twitter.com/y5ouZe7eUR — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) May 4, 2023

“¡La maravilla del mundo se respeta! Un sujeto extranjero quien se desnudó para luego tomarse fotografías en los restos arqueológicos de #Machupicchu en Cusco, fue intervenido por personal de Turismo PNP”, informó la Policía Nacional en sus redes sociales.

Maritza Rosa Candia, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, pidió a los turistas y residentes respetar las normas de conducta del centro arqueológico cuando lo visiten.

Las veces que los turistas han violado las reglas en sitios arqueológicos

Esta no es la primera vez que algún turista viola el reglamento de un centro arqueológico y hace cosas indebidas, en México se han registrado varias ocasiones en la que los visitantes se suben a las pirámides a pesar de estar prohibido.

El caso más reciente ocurrió en Yucatán, cuando un visitante subió al castillo de Kukulcán, en Chichén Itzá. Las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a gritarle que se bajara y algunos más exigían que fuera sancionado por faltarle al respeto a la cultura.

En noviembre pasado, una mujer hizo lo mismo, se subió a una pirámide en Chichén Itzá, cuando la bajaron, algunas personas la agredieron con empujes y jalones de cabello por lo que hizo.

México no es el único lugar donde hay turistas incómodos, en Italia, dos estadounidenses lanzaron sus patinetas por las escaleras de la histórica Plaza de España en Roma, causando daños de 27 mil dólares en el mármol.

Un argentino fue arrestado por chocar su dron contra el techo del Palazzo Venezia; en un caso aparte, un mexicano hizo lo mismo en la Torre de Pisa. Después dos franceses robaron una góndola y lanzaron sus decoraciones a un canal en Venecia.