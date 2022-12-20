Mecanógrafa de 97 años fue condenada por crímenes de guerra nazis

Este 20 de diciembre una mujer de 97 años de edad que es exsecretaria en un campo de concentración nazi fue condenada por su participación en crímenes de guerra nazis, entre estos, la muerte de al menos 10 mil 500 personas.

El tribunal de distrito de la ciudad septentrional de Itzehoe condenó a Irmgard Furchner a dos años de prisión suspendida por complicidad en la muerte de miles de personas. En la acusación original se le señaló por la complicidad en el asesinato de 11 mil 412 personas.

El inicio del juicio de la exsecretaria se retrasó en septiembre del 2021 ya que Irmgard Furchner se dio a la fuga de la casa de retiro donde vivía; sin embargo, fue localizada horas en una calle de Hamburgo después de no presentarse ante el tribunal.

Irmgard Furchner fue contratada por los nazis cuando tenía 18 años y comenzó a trabajar en el campo de concentración de Stutthof entre 1943 y 1945.

Irmgard Furchner|Reuters

La exsecretaria es una de las pocas mujeres juzgadas por crímenes de guerra nazis en décadas, por lo que fue condenada en virtud de la legislación de menores, debido a que tenía entre 18 y 19 años en el momento de los crímenes.

A pesar de ser menor de edad, el juez determinó que la mujer se encontraba completamente al tanto de lo que ocurría en el campo; sin embargo, el juicio se llevó en un tribunal especial de menores.

En el tribunal de Itzenhoe, se escuchó a los sobrevivientes del campo, aunque algunos murieron durante el juicio. Después de 40 días, la exsecretaria rompió silencio y pronunció: "Lamento todo lo que pasó".

Campo de concentración de Stutthof

De acuerdo con la agencia Reuters, unas 65.000 personas murieron de hambre y enfermedades o en la cámara de gas de Stutthof, cerca de Gdansk, en la actual Polonia. Entre ellas había prisioneros de guerra y judíos atrapados en la campaña de exterminio nazi.