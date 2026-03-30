La Luna gigante estará más días en Reforma; la nueva fecha límite y ubicación exacta de la exhibición en CDMX

La Luna gigante en Reforma seguirá iluminando la CDMX unos días más . La exposición fue extendida y ahora tiene nueva fecha límite para visitarla durante esta temporada de Semana Santa.

Si planeas ver la Luna llena de Reforma, ahora tendrás más tiempo: el recorrido del Festival de las Luces amplió su calendario y continuará disponible hasta los primeros días de abril, en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

La nueva fecha límite para ver el Festival de las Luces en CDMX

La nueva fecha límite para disfrutar la Luna gigante en Reforma será del 30 de marzo al 5 de abril , en un horario de 19:00 a 23:00 horas.

Este ajuste permite que más visitantes aprovechen la experiencia durante Semana Santa, cuando miles de personas buscan actividades nocturnas en la CDMX.

El festival mantiene su formato de recorrido con instalaciones lumínicas, donde la exposición de Luna en Reforma se ha convertido en la pieza más fotografiada.

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¿Ya te enteraste?



¡”Sólo la luz, Primavera”, se queda hasta el 5 de abril en Avenida Paseo de la Reforma! ✨



No te las pierdas 😉



🕚De 19:00 a 23:00 hrs. pic.twitter.com/HmjaOFnCeJ — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) March 30, 2026

¿Dónde está exactamente la Luna gigante de Reforma?

Esta obra se encuentra sobre Paseo de la Reforma, en el tramo que va del Ángel de la Independencia a la Puerta de los Leones.

Este corredor concentra varias de las instalaciones del Festival de las Luces, pero la Luna gigante en Reforma destaca por su tamaño y nivel de detalle.

Al tratarse de una exhibición al aire libre, puedes recorrerla caminando y detenerte en distintos puntos para observar las piezas.

¿Cómo llegar a la Luna gigante en Paseo de la Reforma?

Para visitar estas sorprendentes obras, puedes utilizar transporte público o llegar en auto, aunque se recomienda prever tiempos por la alta afluencia.

Las estaciones cercanas incluyen Metro Insurgentes y Sevilla , además de rutas de Metrobús que recorren Reforma.

Durante Semana Santa, la zona suele registrar mayor número de visitantes, por lo que acudir temprano dentro del horario disponible puede facilitar el recorrido.

Por qué la Luna gigante en Reforma se volvió tendencia

Esta obra forma parte de una instalación internacional que recrea el satélite con alto nivel de detalle, convirtiéndose en una de las principales atracciones del festival.

La luz transforma la ciudad ✨



El Festival Internacional de la Luz CDMX 2026 ilumina Paseo de la Reforma con 13 impresionantes obras, incluida una luna gigante que ya conquista a los visitantes.



Del 20 al 29 de marzo, de 19:00 a 23:00 hrs, desde el Ángel de la Independencia… pic.twitter.com/UMuFuCE4aV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 22, 2026

Durante estos días, la Luna gigante en Reforma forma parte de un recorrido que ha transformado esta avenida en un espacio nocturno lleno de arte, luces y tecnología. Con la nueva fecha límite, el paseo se mantiene como una de las opciones más visitadas en CDMX durante Semana Santa.