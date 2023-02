Extorsionan a doña Adela, le quitaron todos sus ahorros en el Edomex

La señora Adela Tirado perdió todos sus ahorros en cuestión de minutos. A su casa ubicada en la Colonia Lomas de Tepalcapa, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México llegaron supuestos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.

Así lo captaron cámaras de seguridad de una casa contigua.

“Antes de eso vino un muchacho y meneo el medidor así lo sacó completamente lo zafó y después a poquitos días vinieron tres y de esos tres que vinieron me dijeron que el medidor estaba en muy mal condición y que iban a pasarme el reporte a las oficinas, me dijo uno de ellos que yo le diera a su jefe para que no pasara el reporte pero quería 150 mil y yo le dije pues de donde,” explicó Adela Tirado, víctima de fraude.

La señora Adela, aseguró, que no tiene adeudo con la Comisión Federal de Electricidad.

Pero estos sujetos, le dijeron, la podrían meter presa porque el medidor estaba en malas condiciones.

Ella les entregó el dinero que tenía destinado para gastos funerarios cuando llegara a faltar.

“Pues yo me puse muy nerviosa porque de donde iba a dar yo 150 mil pesos que era la mitad de los 300 mil pesos que él decía que iban a cobrar allá en las oficinas pero entonces cuando su acompañante le dijo dele, dele para que no lleve el reporte a las oficinas, entonces, este yo tenía 15 mil pesos que era para el abono del panteón y eso fue lo que yo le di al señor,” con tristeza relató doña Aleda Tirado, víctima de fraude.

Esta mujer de 84 años, vive con uno de sus hijos que padece esquizofrenia.

La policía municipal de Atizapán de Zaragoza, del Edomex afirmó, que es el segundo caso de extorsión por supuestos trabajadores de CFE que se registra en la localidad.

“Si traen una unidad que no ha sido reconocida por CFE hasta el momento y es una unidad que ya habíamos tenido un reporte de ella misma, en la anterior traían también una camioneta blanca otro modelo pero pareciera como que le habían borrado recientemente los logos de CFE, sin embargo, estaba en el mismo modo de operar, los envuelven y les ponen un escenario, un panorama tan trágico que para el usuario pues a veces resulta más sencillo caer en esta extorsión,” afirmó Fabián Gómez, Director de la policía de Atizapán de Zaragoza.

Ahora piden a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se identifiquen.

“La recomendación a la gente es que regularice sus servicios, porque cuando uno está regular en sus servicios sabe que no debe nada y sabe que no hay lugar para la extorsión, la Comisión Federal de Electricidad no recibe pagos en efectivo en las camionetas móviles,” finalizó para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, Fabián Gómez, director de la policía de Atizapán de Zaragoza.

Por la extorsión cometida a la señora Adela, la Fiscalía del Estado de México, inició una carpeta de investigación.