Disminuyen 5.4% ilícitos y extorsiones en negocios en la CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) destacó la encuesta de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Capital (Canaco) que revela que en el segundo trimestre del año (abril-junio) se registró una disminución de 5.4 por ciento en el número de negocios que sufrieron algún ilícito. Y una disminución de -3.4% de los casos de extorsión en todas sus modalidad en la CDMX.

“Nos pareció relevante porque es una encuesta autónoma de una cámara autónoma, es una encuesta a los negocios a una muestra representativa a los negocios y de distinto tipo de negocio en la ciudad y entonces lo que muestra es que baja el delito y además bajan los delitos con violencia y además baja la extorsión”.

La funcionaria dijo que estos logros se deben a una estrategia seguida por su actual administración en donde la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno e instituciones es fundamental.

"Hemos desarrollado un modelo de coordinación con el gobierno de México, eso es fundamental porque no es asunto de comparación, es un asunto de en donde estamos colaborando y estamos coordinándonos y estamos haciendo nuestra parte. Hay otras entidades que también hacen su parte (...) Y eso ha dado resultados y queremos que siga dando más resultados todavía, por eso trabajamos todos los días”, dijo la funcionaria.

Canaco reconoce la labor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Por su parte José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Canaco, quien presentó la encuesta en donde se muestra esta baja en algunos delitos de la capital reconoció el esfuerzo de las autoridades capitalinas por estos números.

“Hoy sin duda alguna nos parece muy importante el presentar ante ustedes cifras que sin duda algún a reitero hubo un trabajo coordinado y aquí quiero reconocer a la SSC porque trabajamos en las 16 alcaldías de manera precisa con la información proporcionada”. Dijo

Harfuch destaca causas de la disminución de extorsión de negocios

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch destacó la baja en la incidencia de delitos de extorsión y robo a negocio en la capital del país, esto gracias, dijo, a un plan de acción puesto en marcha del 1 de enero al 15 de octubre del 2022 con el que se realizaron 282 operativos a partir de las cuales se logró la detención de 422 personas.

Detalló que 104 de estas acciones corresponden al delito de extorsión y 178 al de robo a negocio.

También precisó que las denuncias por extorsión han aumentado 70% más que el año pasado lo que refleja una confianza de la gente en que su denuncia si será tomada en cuenta.

Y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier ilícito.

“Invitamos a que continúen denunciando con nosotros, simplemente queremos que la ciudadanía en general sepa que puede confiar en su policía, que va a tener una atención personalizada”.