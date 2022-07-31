VIDEO: Extorsionador casi se incendia al querer quemar una mueblería

Un extorsionador es alcanzado por el karma al intentar incendiar una mueblería para intimidar a los dueños del lugar ubicado en el Huaral, Perú. Pues al incendiar la mueblería las llamas por poco lo alcanzan a él también.

Las cámaras de vigilancia del negocio captaron el momento en el que el extorsionador quiso quemar el local. En las imágenes se ve cuando el delincuente llega hasta el negocio y saca de su bolsa una botella.

A través de las rejas de la tienda de muebles comienza a rociar dentro del lugar el combustible que llevaba en la botella, después saca un encendedor, lo prende y lo lanza dentro del local. El fuego inicia y por un instante las llamas lo alcanzan, sin embargo, el extorsionador logra escapar, mientras la mueblería arde.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪En Huaral, capturan a extorsionador que tenía amenazados a empresarios.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/ZeKkGOumIO — Exitosa Noticias (@exitosape) July 30, 2022

Detienen a extorsionador por quemar mueblería en Perú

De acuerdo con medios locales, el dueño de la mueblería puso una denuncia contra el delincuente que incendió su negocio y gracias al video las autoridades de Perú lograron dar con el responsable y detenerlo.

Según los medios de comunicación locales, el sujeto, identificado como Gustavo Cárdenas, de tan sólo 25 años de edad, ya era buscado por extorsionar a empresarios de la zona.

Se sabe que el hombre les enviaba mensajes a los duerños de los negocios, para exigirles grandes sumas de dinero y los amenazaba con atentar contra su vida o las de su familia.

Y para intimidar a los empresarios, este extorsionador incendiaba sus negocios con la intención de presionarlos para que pagaran la “cuota” que les exigía.

El sujeto fue detenido tras un trabajo de investigación realizado por la policía de Huaral, quienes explicaron que no descartan que forme parte de un grupo delictivo dedicado a la extorsión en la zona.