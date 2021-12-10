Corte británica avala extradición de Julian Assange a EU

Un tribunal en Inglaterra avaló un recurso para la extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a Estados Unidos (EU), donde fue acusado de espionaje y podría enfrentar una condena de 175 años de prisión.

La justicia británica concluyó que el gobierno de EU ofreció garantías suficientes de que Julian Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental, por lo que dictaminaron que se podría realizar su extradición al país norteamericano.

Cabe recordar que el fundador de Wikileaks se encuentra en Inglaterra luego de que un tribunal de primera instancia determinara que había motivos de salud y un alto riesgo de suicidio por parte de Assange en EU.

Sin embargo, este viernes, el juez Ian Burnett aseguró que el riesgo que podía correr la vida de Julian Assange "queda excluido debido al paquete de garantías presentado por la parte estadounidense".

|Reuters

La solicitud de extradición fue enviada al ministro de interior de Inglaterra, por lo que Priti Patel, supervisará la aplicación de la ley y tomará la decisión final sobre si Julian Assange será extraditado o no a EU.

Por su parte, Stella Moris, prometida de Julian Assange, dijo que la decisión de este viernes es un “grave error judicial”, por lo que los abogados apelarán ante la Corte Suprema de Inglaterra.

¿Qué pasará si extraditan a Julian Assange a EU?

Las autoridades de EU acusan a Julian Assange de 18 cargos relacionados con la divulgación de registros militares confidenciales del país y cables diplomáticos a través de su portal Wikileaks, acción que puso en riesgo la vida de varias personas, acusó EU.

Por lo que, en caso de ser extraditado a EU, Julian Assange podría enfrentar una condena de hasta 175 años en la cárcel, lo que sus abogados consideran “un precedente catastrófico para la libertad de prensa”.

Julian Assange siempre negó haber actuado mal; sin embargo, permanece en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres desde hace dos años y medio.

