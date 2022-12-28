Más de 28 millones de extranjeros ingresaron a México por Quintana Roo

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó mediante un comunicado que del 2019 al 2022 la internación vía aérea de 28 millones 532 mil 972 extranjeros ingresaron a México por el estado de Quintana Roo.

De acuerdo con la información de la Oficina de Representación del INM en dichoQuintana Roo, en el año 2019 se contabilizó el ingreso de 8 millones 434 mil 63 extranjeros por los 115 filtros ubicados en los aeropuertos.

La actividad en uno de los principales centros turísticos de México se vio afectada al registrar los picos más altos de contagios por Covid-19 en el año 2020, cuando se contabilizaron 3 millones 473 mil 326 ingresos; para 2021 fueron 6 millones 872 mil 765; mientras que en 2022 superó la mejor cifra que se tenía en 2019 al llegar a 9 millones 752 mil 818 internaciones hasta finales del mes de noviembre.

Tan sólo, en la semana del 13 al 19 de diciembre de 2022, los Agentes Federales de Migración, capacitados para atender de una manera rápida y eficiente en los filtros, revisaron los documentos de 231 mil 339 extranjeros que pudieron ingresar; un promedio de 33 mil por día.

Los extranjeros que arribaron a Quintana Roo en mil 480 vuelos durante esa semana, provienen en su mayoría de Estados Unidos, con un total de 115 mil 703; 34 mil 495 de Canadá y el resto de países como Colombia, Reino Unido, Francia, China, Perú, Alemania y Argentina.