Pence compareció ante el gran jurado que investiga a Trump durante siete horas

El exvicepresidente estadounidense Mike Pence compareció ante un gran jurado que investiga el papel de Donald Trump en los esfuerzos para anular el resultado de las elecciones de 2020, dijo el jueves a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.

Dentro del Tribunal de Distrito en Washington, Pence compareció durante más de siete horas, informaron anteriormente las cadenas ABC News y NBC News. Los representantes de Pence no hicieron comentarios.

Las autoridades reforzaron la seguridad en el juzgado federal de Washington y se vio a un perro detector de bombas en el pasillo del tribunal.

El fiscal especial Jack Smith está a cargo de la investigación sobre los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 por parte de Trump, incluido un complot para presentar listas de electores e impedir que el Congreso certidicara la victoria del demócrata Joe Biden.

Trump también enfrenta otros problemas legales, incluida una investigación separada de un fiscal especial sobre su manejo de documentos clasificados y una pesquisa en Georgia relacionada con la supuesta interferencia con las elecciones estatales de 2020.

Damn @Mike_Pence ran a light trying to get out of there so fast!



I hope he sang like a bird…



pic.twitter.com/M27XlihJXX — Skyleigh Heinen (@Sky_Lee_1) April 27, 2023

El rompimiento entre Trump y Pence

La comparecencia del exvicepresidente ante el gran jurado se produce mientras explora un posible desafío a Trump en busca de la nominación presidencial republicana en 2024.

El miércoles, Trump perdió una apelación para impedir que Pence testificara en la investigación del fiscal especial, según CNN.

A principios de este mes, Pence reveló que no apelaría el fallo de un juez que lo obligaba a testificar ante el gran jurado federal sobre las conversaciones que tuvo con Trump antes de la agresión al Capitolio el 6 de enero de 2021. El exvicepresidente ya había hablado publicamente de los esfuerzos de Trump por impedir que la victoria de Joe Biden fuera certificada y los disturbios en el Capitolio.

Antes del asalto al Capitolio de 2021 por partidarios de Trump, el entonces presidente criticó repetidamente a Pence por negarse a impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden en las elecciones de 2020.

