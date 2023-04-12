Detienen a falso enfermero robaba en clínicas y centros médicos de Perú

La Policía Nacional del Perú detuvo a Jack Steven Fernández Manihuari, un ladrón de 30 años apodado, "Muelas", aunque también conocido como el falso enfermero, durante un operativo lo atrapó en la estación Miguel Grau, del tranvía de Lima, Perú.

Era conocido como el falso enfermero porque usaba dicho uniforme para delinquir, deambulaba afuera de las clínicas y centros médicos de diversas zonas de Lima, donde atrapaba a sus víctimas, que eran principalmente familiares de pacientes, les arrebataba sus pertenencias, principalmente sus teléfonos celulares y luego escapaba con su cómplice.

falso enfermero|Cortesía: Latina

¿El falso enfermero estaba reformado?

Durante su detención, el falso enfermero dijo no ser violento con quienes asaltaba, "no les hago daño, no les arrancho, no les golpeo, no les apunto", a lo que el agente que lo interrogaba, le preguntó: ¿pero al quitarle una pertenencia a alguien, ya estás afectándolo? A lo que el falso enfermero respondió: "yo lo sé, yo lo sé y voy a pagar mis culpas".

Jack Steve Fernández Manihuani dijo a la policía que sólo asaltaba una vez a la semana, porque tenía un trabajo fijo, "le soy sincero una vez a la semana, como le digo tengo como comprobar que trabajo", el agente le preguntó: ¿Tienes antecedentes? A lo que respondió: sí, señor, he estado preso en el año 2018, por hurto, señor.

De acuerdo con la policía, el falso enfermero pertenecía a la banda criminal de "Los bandoleros del este", ha sido detenido en 19 ocasiones por robo agravado, hurto, violencia física y psicológica, su cómplice apodado "El Chivo", ya es buscado.

falso enfermero|Cortesía: Latina

¿El falso enfermero dónde compraba sus uniformes?

Durante el interrogatorio, el falso enfermero confesó dónde compraba su uniforme, "eso se compra en cualquier sitio no es de enfermero, es ropa como de cocina, señor, usted va a Las Malvinas, en cualquier lado los venden." contestó Fernández Manihuani.

falso enfermero|Cortesía: Latina

¿Qué llevaba el falso enfermero al momento de su detención?

La policía de Perú le decomisó una motocicleta, seis teléfonos celulares, el uniforme de enfermero, más de 100 bolsas de cocaína y más de 80 de marihuana, además de dinero en efectivo, cuenta con un largo historial delictivo y ahora enfrentará cargos de tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas.