Falta de agua en Morelia, Michoacán, afecta a cientos de vecinos

Vecinos de la colonia Bosque de Chapultepec en Morelia, Michoacán están sufriendo de falta de agua. Para adquirir una pipa de agua y contar con este servicio tienen que pagar hasta 800 pesos a la semana. Reclaman que esta situación afecta su economía, pues además tienen de pagar el servicio de agua que no reciben.

“Tenemos varios años que no cae agua en las cisternas, he estado reportando. Me mandan una pipa, pero nada más lo que cae en 5 minutos y de lo demás pido una pipa que cuesta 800 pesos la cargada y es cada 8 días que cargo 800 pesos. Del recibo pago 460 pesos”, mencionó Hugo Gómez, vecino de la colonia.

Falta de agua tendría varias décadas

Los vecinos comentaron que la problemática no es nueva, y los habitantes de la calle Querenda dicen que casi nunca cuentan con servicio de agua, lo cual complica realizar sus actividades cotidianas.

“Siempre hemos tenido problemas con el agua, más de 30 años. Nunca nos llega el agua. Peor que estamos de bajada, nos cambiaron el sistema hacia allá abajo porque ni los de allá abajo tenían agua”, dice Silvia Cetina, otra vecina afectada.

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia informó a través de su documento Fuentes de Abastecimiento que la problemática en esta colonia se debe al bajo gasto que se presenta en el canal de San Miguel, que es la fuente que abastece a esta zona de la ciudad, sin reportar una posible fecha de solución.

Mientras tanto, los vecinos tendrán que seguir ajustando su economía para contar con el agua.

¿Qué está pasando con el suministro de agua en Morelia?

Se ha reportado que un total de 94 colonias del estado de Michoacán están pasando por falta de agua o acceso restringido de ésta. De todas éstas, sólo hay 41 casos en los que hay apoyo con pipas transportadoras de agua, para los lugares en que la soliciten.