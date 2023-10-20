Falta de basurero en Oaxaca provoca derrame sin control de contaminantes

En Oaxaca, la población vive entre cientos de litros de lixiviados, esos líquidos que circulan entre la basura, esta problemática surgió por una simple razón: la falta de mantenimiento por parte de las autoridades a una zona que se utilizó durante años como un gran depósito de desechos.

Todos los días en el antiguo basurero de la villa de Zaachila se producen litros y litros de estos contaminantes que han llegado a las calles, poniendo en riesgo la salud de las personas.

“Desde hace años hemos venido haciendo la denuncia, de este basurero que ha sido abandonado por las autoridades, han reunido la basura de más de 27 municipios y son miles de toneladas ahí almacenadas y nadie se hace responsable”, explicó René Sánchez, un activista de la localidad.

Niños, los más afectados por la basura

Hasta hace un año, más de 27 municipios tiraban cientos de toneladas de basura todos los días y ahora nadie se hace responsable de un problema que está afectando principalmente a los niños de la localidad.

“Enfrente de la escuela pasan el agua y hay niños de bajos recursos, hay niños que pisan el agua sucia”, lamentó Nicéforo Reyes, padre de familia, quien exigió a las autoridades atender el constante derrame de lixiviados y evitar que la contaminación avance a otras zonas.

¿Qué son los lixiviados?

Los lixiviados que se están emitiendo en Oaxaca son esos líquidos que circulan entre todos los residuos de la basura, tienen aspecto denso, color negro o amarillento y producen el mal olor en los contenedores.

El basurero de la Villa de Zaachila fue clausurado el año pasado por el presidente municipal de Oaxaca, Franciscos Martínez Neri, tras considerar que la vida útil del sitio llegó a su fin y solicitar un plan para atender la emergencia de residuos que acumuló la zona por varios años.

Actualmente, la basura de Oaxaca es trasladada a otros estados debido a la falta de un relleno sanitario, esto ha ocasionado que las autoridades hayan pagado más de 180 millones de pesos por el servicio, pero el problema se sigue agudizando.