Falta de medidas de seguridad en embarcadero de Nativitas casi desencadena tragedia en Xochimilco

Diciembre es un mes de celebraciones de todo tipo, unos acuden a restaurantes, otros hacer fiestas en casa y algunos aprovechan la ocasión para visitar las trajineras de Xochimilco; sin embargo, la irresponsabilidad de ciertos asistentes puede desencadenar una tragedia, como la que casi tuvo lugar el viernes pasado.

Este 29 de diciembre, familias enteras y grupos de amigos llegaron al embarcadero de Nativitas, éstas llevaron su propia dotación de bebidas alcohólicas. Aunque en los canales es posible comprar cervezas para cubrir la demanda.

25 personas cayeron de su trajinera en Xochimilco

En medio de este ambiente festivo, una riña entre visitantes derivó en el hundimiento de una trajinera, donde alrededor de 25 jóvenes cayeron al agua. Los testigos señalan que se distribuyó mal el peso.

“Los chavos se concentraron en un solo lado y fue como se dio la trajinera de qué también iban tomando y aproximadamente unas 25 personas más o menos. El exceso de peso hizo que se hundiera la trajinera.”, contó Juan Flores, remero.

Jóvenes estuvieron cerca de morir a causa de las nulas medidas de seguridad

Afortunadamente lograron salvar a todos y vivieron para contarlo; a pesar de eso, los visitantes recordaron el momento como algo aterrador.

“Cuando vimos una trajinera se enganchó con la de nosotros y ya cuando volteamos hacia el piso, nos dijeron que se estaba hundiendo. Volteamos hacia el piso y el agua se estaba metiendo, quise salir y yo le decía no me dejes porque ya me estaba ahogando y me dijo no no te voy a dejar y me sacó junto con otro muchacho.”, aseguró uno de los jóvenes.

Embarcadero de Nativitas contaba con medidas de seguridad, pero fueron olvidadas

Horas más tarde, en el embarcadero de Nativitas parecía que nada había ocurrido, como ya se olvidó la muerte de Juan Francisco, un joven de Puebla que se ahogó en septiembre de 2019 al caer de una trajinera.

Por su deceso, las autoridades ordenaron en los 10 embarcaderos de Xochimilco, el uso obligatorio de chalecos salvavidas a los visitantes. Además impusieron el consumo máximo de 3 cervezas o solo una botella de bebida alcohólica de un litro por trajinera y el cupo límite de 18 personas por embarcación.

Ahora ninguna de esas medidas se aplica, ni siquiera porque en abril pasado jóvenes ebrios protagonizaron una nueva riña. Las medidas de seguridad regresarán a Xochimilco, quizá cuando se repita otra tragedia.