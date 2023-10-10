VIDEO: Familia de Guanajuato pide ser rescatada en Israel; se quedó atrapada por ataque de Hamás

Tras el ataque del grupo Hamás en Israel, varios mexicanos quedaron atrapados, tal es el caso de una familia de Guanajuato, que pidió ser sacada ante la situación de guerra que se vive en ese país.

Suggey Oñate Castillo acudió a las redes sociales para pedir el apoyo del gobernador de Guanajuato, que les ayudara a salir de Israel.

Contó que se encuentra junto con su esposo y sus hijos de 8, 5 y un año de edad, en espera de salir de Israel, en donde varias aerolíneas suspendieron viajes ante la escalada de violencia.

La mujer compartió un video en el que se puede escuchar las sirenas que alertan a la población a resguardarse ante el peligró de ataque con cohetes.

Agregó que el vuelo que los traería a México se pospuso de forma indefinida debido al conflicto en Israel, por lo que pidió a la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, y al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, para pedir su apoyo y logren salir de Israel. Más tarde agradeció que su historia fuera compartida y logró resguardarse en espera de ayuda del apoyo solicitado por el mandatario local.

He instruido a la @MigranteGto mantener contacto y coordinación con la embajada de #México en #Israel para coadyuvar al retorno seguro e inmediato de los guanajuatenses que se encuentren en aquella zona.



Hasta el momento hemos establecido contacto con una familia irapuatense… — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) October 9, 2023

Diputada asegura que SRE aún no contacta a familia de Guanajuato en Israel

Itzal Balderas, diputada federal, indicó que la familia de Suggey no tiene contacto con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a pesar de que anunció que el gobierno federal enviaría del Ejército para sacar a los mexicanos que busquen salir de Israel.

"Solicitamos a la SRE brinde asistencia a la familia irapuatense, entre la que se encuentran tres menores de edad, para su pronta repatriación", instó.

De la mano con el @gobiernogto y el gobernador, @diegosinhue, hemos solicitado formalmente el apoyo de la @SRE_mx para lograr la repatriación de una familia irapuatense varada en medio del conflicto bélico en #Israel.



Hasta el momento, los cinco integrantes de la familia… pic.twitter.com/VzsidOpefF — Itzel Balderas (@ItzelBalderasH) October 9, 2023

Hasta el momento el gobierno federal no ha respondido la solicitud de la familia de Guanajuato. Durante el domingo, Alicia Bárcena, titular de la SRE, informó que en el registro de emergencia hay registro de 500 mexicanos.