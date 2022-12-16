Familia de Maradona y futbolistas reaccionan al caso Amir Nasr-Azadani

La familia de Maradona y otros futbolistas internacionales reaccionaron y mostraron su descontento sobre el caso de Amir Nasr-Azadani, el jugador iraní que será ejecutado por participar en las protestas en defensa de los derechos de las mujeres en Irán.

Además de Amir Nasr-Azadani el actor Hossein Mohammadi también fue sentenciado a pena capital por participar en las protestas que hicieron eco en todo Irán y se extendieron por el mundo tras la muerte de la joven Mahsa Amini.

Desde que se dio a conocer la condena para Amir Nasr-Azadani, varias estrellas del futbol se han mostrado indignadas por el hecho; incluso los hijos de Diego Maradona compartieron un mensaje a través de la cuenta oficial de Instagram de su padre.

“No a la pena de muerte en Irán a Amir Nasr-Azadani. Me pregunto: ¿Qué harías vos, papá, si estuvieras jugando esta copa del mundo”, escribió la familia de Maradona.

|Instagram maradona

Futbolistas reaccionan por condena de Amir Nasr-Azadani

Además de la familia de Maradona, varios futbolistas de todo el mundo han alzado la voz sobre el caso de Amir Nasr-Azadani.

El Sindicato Mundial de Jugadores (FIFPro) dijo estar “conmocionado y enfermo” por los informes sobre el caso del jugador, por lo que aseguró que se solidarizará con él.

Radamel Falcao, jugador del Rayo Vallecano en España, fue de los primeros futbolistas en pronunciarse sobre el caso "Esto es inaceptable. Todos con Amir Nasr-Azadani", dijo el goleador.

Marc Bartra, exfutbolista del Barcelona criticó la indiferencia ante el caso de Nasr-Azadani: “Nos vamos a quedar con los brazos cruzados y mirando hacia otro lado? No se puede aceptar algo así, de ninguna manera. Todos con Amir Nasr-Azadani y con todas las personas que pasan y han pasado por algo así. BASTA. STOP.”

¿Por qué está condenado a muerte Amir Nasr-Azadani?

Amir Nasr-Azadani, de 26 años, jugó futbol para la selección juvenil de Irán, además de otros clubes importantes del país. Fue detenido el pasado 27 de noviembre y las autoridades del país lo acusan de estar involucrado en un grupo armado y presuntamente haber asesinado a varios miembros de las fuerzas de seguridad.

No obstante, varios grupos de derechos humanos aseguraron que las acusaciones contra Amir Nasr-Azadani son falsas y que realmente él es víctima de un juicio falso para condenarlo a la pena de muerte. Otros manifestantes ya han sido ejecutados en Irán.

