Por lluvias familia queda sepultada por deslizamiento de tierra

En más de 30 años no se había presentado una lluvia similar como la de este lunes 16 de enero en Tijuana, Baja California; así lo dieron a conocer autoridades de protección civil municipal, quienes recalcaron, el nivel de lluvia registrado en el pluviómetro fue de 75 milímetros, mismo que desde el año 1993 no se habían presentado.

La ciudad quedó colapsada, encharcamientos en diferentes puntos, carreteras cerradas y deslaves, además, de la suspensión de clases en los municipios de Tecate, Ensenada, San Quintín, Playas de rosarito y Tijuana, con el fin de prevenir la movilidad de las personas a consecuencia de las lluvias.

Entre las delegaciones más afectadas fueron San Antonio de los Buenos, Otay Centenario, Sánchez Taboada y Delegación Centro.

Bomberos reportó varios deslizamientos de tierra, entre estos uno en la Colonia Tejamen, donde una familia quedó sepultada en la madrugada mientras dormían.

Arnoldo Rentería Quezada, Director de Protección Civil de Tijuana dijo: “es un colapso de una vivienda en la cual 4 integrantes de la familia que se encontraban dormidos los sorprendió el deslizamiento en la parte posterior de su vivienda, el cual a los dos adultos se logró sacar con vida y fue un rescate exitoso, lamentablemente las dos hijas que son una niña de 7 años y otra menor de 14 no pudimos, estaban sepultadas, estaban en calidad de desaparecidas y duramos 5 horas y media para poder localizarlas y rescatar o recuperar los cuerpos”.

De acuerdo a la información de bomberos, la vivienda se encontraba ubicada en una zona de riesgo, por lo que al estar muy saturado el suelo por la humedad del agua parte del cerro comenzó a desprenderse a pesar de los soportes con llantas que se tenían en el lugar.

“Tenemos dos colapsos más de viviendas, una en la colonia campos donde vecinos hicieron un acto heroico en rescatar a la mamá y a la hija que también sufrieron algunas lesiones, al llegar las unidades nada más se revisó la condición de los pacientes,” declaró Rafael Carrillo Venegas, Director de bomberos de Tijuana.

Vecinos de la Calle Guadalajara en la Colonia Campos, explicaron que fue en la madrugada cuando la tierra comenzó a desprenderse, ahí una familia quedó bajo los escombros, la ayuda y la unión de los vecinos ayudó de mucho, ya que lograron sacar con vida a las dos personas.

“Fue a las 4 de la mañana cuando se escuchó el derrumbe, ya que estaba haciendo mucho aire y estaba lloviendo demasiado, ahora sí que era una señora con su niño que habían quedado atrapados debajo de la barda, la señora es la que estaba gritando que la auxiliaran. Lo que tuvimos que hacer es sacar un gato para poder detener un poco la barda y poderlos sacar por que el niño nos percatamos que era el que estaba quedando un poco inconsciente, la señora gritaba que lo sacaran primero a él y después a ella,” explicó Irma Samaguey, una de las vecinas afectada por las lluvias.

Por su parte, Juan López abuelo de menor lesionado comentó: “yo escuché cuando se cayó la barda y comenzaron a gritar ¡auxilio, auxilio ayúdenme!, y ya me asomé a la puerta y ya no pude salir por el agua y ahí me quedé adentro, pero si estuvo feo, era mi nieto, yo soy su abuelo, mi nieto”.

Las lluvias continuarán este martes 17 de enero y aunque serán con menor intensidad autoridades recomendaron alejarse de zonas con probabilidad de deslave, manejar con cuidado en carreteras respetando los límites de velocidad y no cruzar por arroyos ni ríos ya sea a pie o en automóvil.