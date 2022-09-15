Familia viaja por el mundo antes que sus hijos pierdan la vista

La familia canadiense conformada por Edith Lemay, Sebastien Pelletier y sus cuatro hijos dejaron todo para empezar a viajar por el mundo, antes de que tres de sus vástagos pierdan la vista por una enfermedad.

Edith y Sebastien llevan 12 años casados, fruto de ese matrimonio tuvieron cuatro hijos, tres de ellos sufren una rara enfermedad que provocará que poco a poco pierdan la vista.

Ante este panorama, los papás decidieron dejar su trabajo y gastar sus ahorros para viajar por el mundo con sus hijos antes de que pierdan la vista por completo.

¿Qué enfermedad sufren los niños que quedarán ciegos?

Cuando Mia, la hija mayor de la pareja, tenía apenas tres años de edad, comenzó a presentar problemas de visión. Un año después de haberla llevado por primera vez al especialista, la menor fue diagnosticada con retinosis pigmentaria, una rara enfermedad genética que produce la pérdida o disminución de la visión en poco tiempo.

Meses después, sus otros dos hijos, Colín que ahora tiene siete años y Laurente de cinco, presentaron los mismos síntomas. Por desgracia también fueron diagnosticados con la misma enfermedad. Sin embargo, su hijo Leo, de nueve años, resultó sano.

En entrevistas para medios locales, la familia canadiense explicó que desconocen en cuánto tiempo sus hijos perderán la vista por completo, pero tiene un estimado que ocurra en la juventud de los pequeños.

Familia canadiense empieza a viajar por el mundo

El médico le recomendó a la familia canadiense que envolviera a sus hijos con recuerdo visuales, por lo que tomaron la decisión de dejar todo para viajar por el mundo y que sus hijos conocieran increíbles paisajes antes de perder la vista.

"Pensé: 'No voy a enseñarle un elefante en un libro, voy a llevarla a ver un elefante de verdad. Y voy a llenar su memoria visual con las mejores y más bellas imágenes que pueda", explicó Edith en una entrevista.

