Familiares buscan a Saraí Medina Isidro en Michoacán

El primero de febrero del 2022, Saraí Medina Isidro salió de su casa en San Juan Nuevo Parangaricutiro, ella se dirigió a Uruapan, Michoacán, donde acudió a realizar una mandado personal, pero con el paso de las horas Saraí ya no regresó a casa, esto provocó la preocupación de su madre, Doña Lucila Isidro, quien manifestó lo siguiente:

” Nomás dijo que venía a un mandado así a Uruapan pero ya no llegó, pues nomas porque como había dejado a su niño y ella nunca lo dejaba para irse así y ya nos dimos cuenta que no llegaba y no llegaba “

Saraí es la tercera de sus hermanos, es madre de familia es de tez morena clara, cabello negro largo, complexión mediana y cejas negras, familiares preguntaron por ella entre sus amistades pero nadie pudo darles información de su posible paradero, ante esto Lucila interpuso una denuncia por desaparición ante las autoridades de seguridad para dar con el paradero de su hija, por lo que ya existe una carpeta de investigación en proceso, así lo manifestó:

” Levantamos la demanda y anduvimos preguntando en el pueblo con gente que estaban ahí pero nadie nos dijo nada “

A pesar del tiempo que lleva desaparecida Saraí, sus familiares tiene fe en que regrese a casa para estar con sus familiares.